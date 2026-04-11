斥資3.5億打造 雲林新警察廳舍金色稻穗外牆引熱議被誤認飯店、圖書館

斥資3.5億元興建的雲林縣警察局斗六分局新廳舍完工，外觀設計跳脫傳統警察廳舍建築印象，大面積金黃色稻穗外牆搭配大型鋼鍛裝置藝術，視覺效果吸睛，引發民眾熱議，甚至有外地人士誤以為是高級飯店或公共圖書館。警方表示，包含警備隊、偵查隊及交通小隊，將於4月13日全面進駐新廳舍辦公。

新廳舍位於雲林路二段，原址為祥瑞大樓，該建物於921地震後受損成為危樓，閒置長達18年。由於斗六分局原有廳舍屋齡逾半世紀，空間老舊且嚴重不足，經歷多任縣長推動與縣警局完成用地取得，才促成新建計畫。

工程規模為地下1層、地上7層建築，原核定預算1.9億元，但因COVID-19疫情期間營建成本大幅上揚，導致工程多次流標，縣府重新檢討後追加1.6億元，總經費提高至3.5億元，並於2022年10月動工。

斗六分局新廳舍主體工程於去年完工，但因應無障礙設施法規修正，須重新取得認證，導致啟用時程延宕，後又因空調系統調整追加約千萬元預算，曾在議會引發質疑。對此，縣警局說明，原規畫採分離式冷氣，經專業評估後改為集中式空調系統，並導入智慧監控機制，以提升整體運作效率與長期維護效益，相關追加經費均依程序辦理。最終新廳舍已於今年3月完成驗收並取得使用執照。

在設計理念上，新廳舍外牆採用金黃色稻穗意象，象徵雲林農業大縣特色；另設置名為「柚光飛羽」的不鏽鋼鍛造裝置藝術，靈感取自斗六特產文旦。作品以兩個橢圓切面象徵文旦剖面，並結合飛翔的鴿子意象，寓意豐收與和平，也呼應警方每逢文旦產季執行護柚勤務的在地特色，成為地方新地標。