台語文學推手「鹿耳門漁夫」蔡奇蘭辭世 獲頒台南市卓越市民

著名台語詩人蔡奇蘭（筆名「鹿耳門漁夫」）月初在家人陪伴下於奇蘭園安詳辭世，享壽83歲，為感念他長年推動台語文化與對台語文學創作的貢獻，台南市長黃偉哲今天前往告別式會場頒發卓越市民予以褒揚，由家屬代表受贈。

黃偉哲表示，蔡奇蘭老師一生致力於發展臺語文學，不僅在台語文學創作上的成就有目共睹，也推動台語文化的保存，他的辭世對於台灣文化、台語文學都是一大損失，為表彰他的貢獻特別代表台南市政府頒發卓越市民。

文化局表示，蔡奇蘭出生於台南安南區，終生以台江流域、鹿耳門歷史與台灣土地為創作核心，長年致力於台語詩創作，尤以傳統「七字仔」的現代轉化成就卓著，在他的筆下賦予民間文學七字仔新的詮釋、新的生命並重新出發，提升至兼具歷史與土地書寫的高度，不僅具有不畏權勢、批判政治的抗議精神，也有展現令人感懷的抒情之作，也獲得「七字仔大師」美譽。

除創作外，蔡奇蘭長期投入台語文學團體組織與文化工作的推動，他成立台江詩社，先後創辦台江伴作家協會、台江雜誌社等團體並規畫台語文學營等推動台語文發展。80歲時在台南市東區設立「奇蘭園」成立台語文學會館，做為推動台語文的基地。

蔡奇蘭為保存台南作家文物及推廣文學而努力，不僅捐出和台南文學家葉石濤往來的書信，更大力倡議並邀集文學界與市府文化局，共同促成國內首座由公部門設立的重要作家紀念館「葉石濤文學紀念館」。

文化局強調，蔡奇蘭老師畢生以書寫台灣風土與人民生活為主題，留下許多動人台語文作品；更以實際行動長期扶植台語文學社團成立及台語文刊物發行，為台南留下珍貴的文學資產。對其愛鄉愛土精神及對文學界的貢獻與努力，深獲各界肯定，因此特頒發卓越市民，表彰其令人敬佩的身影。