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台南雙層巴士玩城市尋寶 12條路線解鎖四大主題祕境

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市雙層觀光巴士讓遊客用不同視野欣賞沿途風光。圖／台南市觀旅局提供
台南市雙層觀光巴士讓遊客用不同視野欣賞沿途風光。圖／台南市觀旅局提供

為推廣台南多樣的觀光資源與深度文化體驗，台南市觀旅局推出「台南雙層巴士城市尋寶開箱Go！」，以「城市尋寶」為核心概念，規畫12條主題遊程，透過雙層巴士與在地體驗結合，深入22個行政區，與40個以上的單位及業者合作，帶領旅客從不同面向認識台南的多元樣貌。

市府觀旅局表示，透過「城市尋寶」形式規畫遊程讓旅客在探索過程中，以更貼近生活的角度認識台南，從文化、產業到飲食，建立對台南城市的整體印象與情感連結。此次遊程設計跳脫傳統以景點為主的旅遊模式，為台南旅遊品牌注入獨特的新鮮感與互動性。12條遊上午10點於kkday平台開放訂購。

遊程預計4月至9月辦理，共12場次共300個名額，包含一日遊及兩日一夜行程，單場時間約5至7小時，並依季節與氣候進行調整，依據台南不同區域特色，規劃城市文化、海味漁村、田園農村與山城秘境四大主題，透過導覽解說、文化或產業體驗及在地飲食安排，呈現台南多元且立體的旅遊樣貌。

觀旅局長林國華表示，過去台南雙層巴士主題旅遊，創造遊客高度滿意，並達100%具有重遊意願，為回應遊客期待，本次行程導入「城市尋寶」概念，內容將於旅途中逐步揭曉，藉此提升旅遊過程中的驚喜感與探索樂趣。

台南市長黃偉哲表示，台南不僅是歷史古都，更是一座充滿生活感與文化厚度的城市，許多珍貴的文化資產與地方特色其實存在於日常生活之中，而非單一景點。每條遊程均安排文化或產業體驗、特色餐食與故事導覽，並以「移動即體驗」為設計核心，使旅客在行進與停留之間，持續感受台南的多元面貌，未來也將持續拓展範圍，讓旅客可以深入台南每一個角落，發掘更多台南之美。

台南雙層巴士城市尋寶開箱Go！以「城市尋寶」為核心概念，規畫12條主題遊程，透過雙層巴士與在地體驗結合，帶領旅客從不同面向認識台南的多元樣貌。圖／台南市觀旅局提供
台南雙層巴士城市尋寶開箱Go！以「城市尋寶」為核心概念，規畫12條主題遊程，透過雙層巴士與在地體驗結合，帶領旅客從不同面向認識台南的多元樣貌。圖／台南市觀旅局提供

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