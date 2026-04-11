嘉義文創園區大整修無配套承租業反彈 文化部施工暫緩化解對立

日治時期舊嘉義酒廠轉型活化的嘉義文化創意產業園區，原訂昨天啟動整修工程，進駐承租業者反彈，文化部緊急暫時喊卡，這項涵蓋9棟歷史建築、總經費逾6700萬元修復再利用計畫，將進行長達10個月施工，設置圍籬，因配套不足、通知搬遷倉促，承租業者來不及因應，引爆園區內文創業者反彈，擔心文創聚落消散。

面對園區與承租業之間關係緊張壓力，文化部、委託經營管理台灣生活美學基金會，與得標的施工廠商，日前緊急會勘協商，決定暫緩原定施工與圍籬設置日期，待承租租約6月期滿後再動工，為業者爭取搬遷與調整時間，暫時化解「被迫退場」危機。

園區2023年由文化部重新委託台灣生活美學基金會營運管理，49家業者進駐，其中9家進駐歷史建築大樓直接受整修影響需搬遷。消息一出，不少業者直呼「措手不及」，批評溝通不足，甚至連安置空間都未完工，形同被迫在「未準備好」情況下撤離。

知名店家「國王蝴蝶咖啡」首當其衝。業者表示，投入大量資金設備並聘僱員工，接獲搬遷通知，對營運造成重大衝擊。支持園區改善老舊設施漏水問題，但長達10個月施工期與缺乏具體配套，難以承受。店家社群宣布26日退場，熟客連日上門關切去向，業者都難以回應。

部分承租業者希望文化部提出補償方案，減輕營運中斷壓力。對此，基金會回應，相關處理依照既有租約規定辦理，並強調施工期間園區不會全面封閉，未施工區域仍維持開放，盼降低整體衝擊。園區大整修凸顯文創聚落經營管理難處。從繁榮進駐到整修搬遷，業者憂心，一旦聚落打散，難再重現過往人潮與文化能量。如何在硬體更新與產業永續之間取得平衡，成為文化部必須面對課題。

日治時期舊嘉義酒廠轉型活化的嘉義文化創意產業園區，原訂昨天啟動整修工程，進駐承租業者反彈，文化部緊急暫時喊卡。記者魯永明／攝影