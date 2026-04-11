完成6分之1！台南永康啟用人行道 居民店家認：有感差很多

台南永康中華路過去沿線幾乎沒有人行道，行人、推嬰兒車、長者與身障者被迫走在車道，目前人行道設置改善約一公里，店家與居民感受到有沒有人行道差很多，不過施工過程遇違建及地下錯綜複雜管線導致工程拖延，令店家抱怨，議員要求盡力克服、提高民眾對政策的接受度。

永康區中華路是台南近來最重大人行道改善工程，部分路段人行道啟用後，民眾有獨立的步行空間，能安心從社區步行逛街消費，相當有感。

「商家與居民的實際感受，將決定接下來沿線對政策接受度」，但議員朱正軒說，目前完成的人行道，路肩沿線未畫設汽、機車停車格，也未保留卸貨車格，不利商圈發展。還有建物與實體人行道存在高低差，另有影響通行的變電箱，都要盡速改善。

朱正軒表示，後續還有許多即將開工路段，市府應跨局處做好協調，降低施工阻礙，減少施工黑暗期，凝聚地方支持「找回人行道」的力量。

永康區長李皇興說，目前中華路人行道設置改善約完成一公里，占全長六分之一，會持續完成從奇美醫院往南到小東路口共六公里工程。施工初期路旁很多店家反對，現在完成後獲不少肯定，不過還是有許多民眾習慣於人行道違停，警方最近會加強取締，希望民眾養成守法習慣。