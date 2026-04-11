聽新聞
0:00 / 0:00

台南仁德鬧區擬設人行道引反彈 居民：推人本交通也要顧現實

聯合報／ 記者吳淑玲周宗禎／台南報導
台南仁德中正路口增設左轉用車道，地方有人質疑有人贊成。記者周宗禎／攝影
台南仁德中正路口增設左轉用車道，地方有人質疑有人贊成。記者周宗禎／攝影

因應中央「擺脫行人地獄」政策，台南市政府規畫在仁德區中正路車道增設人行道，引發周遭住戶、商家強烈反對，有里長說，中央推行人本交通要因地制宜，交通局表示，會與地方加強溝通，不會強推。

仁德區緊鄰東區，從高速公路仁德交流道到仁德區公所前中正路與中山路口，車多複雜，是警方科技執法違規熱點，改善交通聲浪大，但市府畫設人行道後引發部分商家反彈。

仁德區成功里長鄭晴而說，中正路車多是擁擠路段，再增設人行道，車道需縮減，上下班勢必更加堵車。推動人行道、落實人本交通沒有問題，但地方應衡量實際路況，否則容易引發居民與店家反彈。

鄭表示，仁德中正路兩側多為店家，停車及卸貨需求高，路幅有限，若再於兩側各畫設一到兩公尺人行道，勢必壓縮車道，影響臨停、卸貨與顧客停車，衝擊店家生意，也讓交通更壅塞。許多道路先天條件不足，中央雖要求地方配合人本交通設計，但若規畫未考量地方車流、道路條件與居民需求，容易讓民眾覺得理想與現實有落差。

議員郭鴻儀說，原本南北各四線車道寬約三點五到三點七公尺，增設左轉車道以後，車道寬度都在三公尺以上，符合交通法規，當地都在路口前十公尺左右設人行道或左轉車道，不是全線都設，應不致造成交通混亂，據觀察，工程完成後，交通變更順暢。

仁德區長許博森表示，路口左轉專用道不會影響交通，但路邊邊線畫設太靠近路旁，在路邊臨時停車的車輛會占用車道，很容易遭檢舉。交通局會勘後承諾，會視後續民意反映研議是否調整。

車道 行人地獄 中正路 人本 人行道

延伸閱讀

南港生技園區聯外道若通車 恐車流大增 地方憂更塞

工期一再延期 汐止貫穿國一地下道工程解約 新北重招標

車道縮減 中捷藍線土建將動工 衝擊通勤

人口逆勢增長…高雄仁武交通大打結 地方喊增設交流道

相關新聞

台南仁德鬧區擬設人行道引反彈 居民：推人本交通也要顧現實

因應中央「擺脫行人地獄」政策，台南市政府規畫在仁德區中正路慢車道增設人行道，引發周遭住戶、商家強烈反對，有里長說，中央推行人本交通要因地制宜，交通局表示，會與地方加強溝通，不會強推。

完成6分之1！台南永康啟用人行道 居民店家認：有感差很多

台南永康中華路過去沿線幾乎沒有人行道，行人、推嬰兒車、長者與身障者被迫走在車道，目前人行道設置改善約一公里，店家與居民感受到有沒有人行道差很多，不過施工過程遇違建及地下錯綜複雜管線導致工程拖延，令店家抱怨，議員要求盡力克服、提高民眾對政策的接受度。

影／賴總統到台南武德宮贈匾 喊「真歡喜」致詞欲罷不能

賴清德總統下午到台南仁德十三甲武德宮「恩潤生民」大匾，鄉親廟方熱烈歡迎，賴總統難掩興奮致詞細說執政成績、看好經濟發展，對來年充滿信心，停留半個多小時講到欲罷不能，還向廟方說「因為真歡喜、所以講比較長」，現場隨即響起熱烈掌聲。

雪霸跨域合作首度邁過濁水溪 與南市圖簽署MOU讓生態保育進都會

雪霸國家公園管理處為增進公私部門合作交流、深化生態保育資源並推廣環境教育，最近與台南市立圖書館新總館（南市圖）簽署合作備忘錄。雪管處表示，這是雪霸園區跨域合作首度跨越濁水溪，雙方簽定5年一期的合作備忘錄，將在整合學術研究、支援公共展覽空間、創新科技多元閱讀體驗及強化特色行銷等互相交流合作，共同促進環境永續與教育體驗的發展。

王美惠推老宅延壽、防洪排水升級 爭取中央逾4億元建設挹注

民進黨提名嘉義市長參選人、立委王美惠日前邀請內政部國土管理署長蔡長展會談，針對嘉義市城市規劃、城鎮風貌、老宅延壽及排水系統等議題進行檢討，並向中央爭取資源，強化地方建設。王美惠表示，老宅延壽是嘉市民高度關注重要課題，中央將補助嘉市成立專業服務團隊，2年經費約1200萬元，中央全額負擔，未來將提供市民免費諮詢服務。另，中央也規畫今明2年補助約2億元，推動嘉市老宅結構強化及無障礙改善

雲林推智慧養殖補助最高百萬 「文蛤王」也申請升級拚科技養殖

因應極端氣候影響，養殖漁業面臨嚴峻挑戰，為加速智慧水產養殖發展，協助漁民導入創新科技，雲林縣政府去年首度推動「智慧養殖創新事業補助」，獲得養殖戶熱烈回響，今年再加碼投入500萬元，單一補助金額最高100萬元，13日起受理申請至30日止。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。