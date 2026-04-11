台南仁德鬧區擬設人行道引反彈 居民：推人本交通也要顧現實

因應中央「擺脫行人地獄」政策，台南市政府規畫在仁德區中正路慢車道增設人行道，引發周遭住戶、商家強烈反對，有里長說，中央推行人本交通要因地制宜，交通局表示，會與地方加強溝通，不會強推。

仁德區緊鄰東區，從高速公路仁德交流道到仁德區公所前中正路與中山路口，車多複雜，是警方科技執法違規熱點，改善交通聲浪大，但市府畫設人行道後引發部分商家反彈。

仁德區成功里長鄭晴而說，中正路車多是擁擠路段，再增設人行道，車道需縮減，上下班勢必更加堵車。推動人行道、落實人本交通沒有問題，但地方應衡量實際路況，否則容易引發居民與店家反彈。

鄭表示，仁德中正路兩側多為店家，停車及卸貨需求高，路幅有限，若再於兩側各畫設一到兩公尺人行道，勢必壓縮車道，影響臨停、卸貨與顧客停車，衝擊店家生意，也讓交通更壅塞。許多道路先天條件不足，中央雖要求地方配合人本交通設計，但若規畫未考量地方車流、道路條件與居民需求，容易讓民眾覺得理想與現實有落差。

議員郭鴻儀說，原本南北各四線車道寬約三點五到三點七公尺，增設左轉車道以後，車道寬度都在三公尺以上，符合交通法規，當地都在路口前十公尺左右設人行道或左轉車道，不是全線都設，應不致造成交通混亂，據觀察，工程完成後，交通變更順暢。

仁德區長許博森表示，路口左轉專用道不會影響交通，但路邊邊線畫設太靠近路旁，在路邊臨時停車的車輛會占用車道，很容易遭檢舉。交通局會勘後承諾，會視後續民意反映研議是否調整。