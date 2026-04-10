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影／賴總統到台南武德宮贈匾 喊「真歡喜」致詞欲罷不能

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
賴總統到台南武德宮贈匾，心情好不看稿致詞欲罷不能。記者周宗禎／攝影
賴總統到台南武德宮贈匾，心情好不看稿致詞欲罷不能。記者周宗禎／攝影

賴清德總統下午到台南仁德十三甲武德宮「恩潤生民」大匾，鄉親廟方熱烈歡迎，賴總統難掩興奮致詞細說執政成績、看好經濟發展，對來年充滿信心，停留半個多小時講到欲罷不能，還向廟方說「因為真歡喜、所以講比較長」，現場隨即響起熱烈掌聲。

賴總統到十三甲武德宮是今天最後一個公開行程，因為立委王定宇在前年就為這間在地知名廟宇向總統申請贈匾，今天終於成真。廟方鳴鐘擊鼓相迎。上午國家機器人中心揭牌未現身的立委林俊憲郭國文在地市議員也都到場。

市長黃偉哲致詞扣掉介紹地方人士前後不到1分鐘，接著下屆市長參選人立委陳亭妃4分多鐘演講，描繪參選心路歷程，還有未來願景，宣示2026年市場選舉團結民進黨全力以赴，強調2028會是支持賴總統最大的後盾。

賴總統不僅耐心聽完還熱烈掌聲稱讚「未來的台南市長」，兩人同時進場、互動較過去明顯熱絡，一旁立委林俊憲表情嚴肅，幾乎不發一語，陳亭妃演講兩度提到他時也只面向前輕微點頭。

賴總統到台南武德宮贈匾，心情好不看稿致詞欲罷不能。記者周宗禎／攝影
賴總統到台南武德宮贈匾，心情好不看稿致詞欲罷不能。記者周宗禎／攝影

賴總統到台南武德宮贈匾，心情好不看稿致詞欲罷不能。記者周宗禎／攝影
賴總統到台南武德宮贈匾，心情好不看稿致詞欲罷不能。記者周宗禎／攝影

賴總統到台南武德宮贈匾，心情好不看稿致詞欲罷不能。記者周宗禎／攝影
賴總統到台南武德宮贈匾，心情好不看稿致詞欲罷不能。記者周宗禎／攝影

賴總統到台南武德宮贈匾，心情好不看稿致詞欲罷不能。記者周宗禎／攝影
賴總統到台南武德宮贈匾，心情好不看稿致詞欲罷不能。記者周宗禎／攝影

賴總統到台南武德宮贈匾，心情好不看稿致詞欲罷不能。記者周宗禎／攝影
賴總統到台南武德宮贈匾，心情好不看稿致詞欲罷不能。記者周宗禎／攝影

台南 郭國文 林俊憲

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