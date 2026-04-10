影／賴總統到台南武德宮贈匾 喊「真歡喜」致詞欲罷不能

賴清德總統下午到台南仁德十三甲武德宮「恩潤生民」大匾，鄉親廟方熱烈歡迎，賴總統難掩興奮致詞細說執政成績、看好經濟發展，對來年充滿信心，停留半個多小時講到欲罷不能，還向廟方說「因為真歡喜、所以講比較長」，現場隨即響起熱烈掌聲。

賴總統到十三甲武德宮是今天最後一個公開行程，因為立委王定宇在前年就為這間在地知名廟宇向總統申請贈匾，今天終於成真。廟方鳴鐘擊鼓相迎。上午國家機器人中心揭牌未現身的立委林俊憲、郭國文在地市議員也都到場。

市長黃偉哲致詞扣掉介紹地方人士前後不到1分鐘，接著下屆市長參選人立委陳亭妃4分多鐘演講，描繪參選心路歷程，還有未來願景，宣示2026年市場選舉團結民進黨全力以赴，強調2028會是支持賴總統最大的後盾。

賴總統不僅耐心聽完還熱烈掌聲稱讚「未來的台南市長」，兩人同時進場、互動較過去明顯熱絡，一旁立委林俊憲表情嚴肅，幾乎不發一語，陳亭妃演講兩度提到他時也只面向前輕微點頭。

賴總統到台南武德宮贈匾，心情好不看稿致詞欲罷不能。記者周宗禎／攝影

賴總統到台南武德宮贈匾，心情好不看稿致詞欲罷不能。記者周宗禎／攝影

賴總統到台南武德宮贈匾，心情好不看稿致詞欲罷不能。記者周宗禎／攝影

賴總統到台南武德宮贈匾，心情好不看稿致詞欲罷不能。記者周宗禎／攝影