雪霸跨域合作首度邁過濁水溪 與南市圖簽署MOU讓生態保育進都會

雪霸國家公園管理處為增進公私部門合作交流、深化生態保育資源並推廣環境教育，最近與台南市立圖書館新總館（南市圖）簽署合作備忘錄。雪管處表示，這是雪霸園區跨域合作首度跨越濁水溪，雙方簽定5年一期的合作備忘錄，將在整合學術研究、支援公共展覽空間、創新科技多元閱讀體驗及強化特色行銷等互相交流合作，共同促進環境永續與教育體驗的發展。

雪霸管理處長林文和表示，雙方這次合作緣於雪管處去年在國立公共資訊圖書館舉辦「走進雲霧森林」探索山椒魚特展，讓更多機關團體看見山椒魚保育的成果與重要性。南市圖新總館是座結合閱讀、藝術與數位學習的現代化場域，致力於打造城市生活中心，並提供多元化的環境教育與生態文化的推廣活動。

林文和指出，雪霸國家公園位於台灣中北部山區，雪管處首次與南部的機關團體合作，透過簽署合作備忘錄，雙方未來將在科普教育、數位資源分享、生態文化活動的推廣展開長期合作，讓雪霸國家公園推動生態保育工作不只侷限於山林，也能走進都會藉由城市圖書館的高流動人次，更有效地將環境永續觀念融入大眾生活。

南市圖館長楊馥菱表示，圖書館不僅是閱讀場域，更是知識交流與公共教育的重要平台。南市圖2021年啟用新總館，融合傳統與現代的建築語彙，已成為民眾與遊客造訪的重要文化地標；館內設有名人堂展覽、烹飪教室、獨立書店與創客空間等多元設施，使圖書館轉化為一座集閱讀、學習、休閒與藝文於一體，也是兼具全齡友善特色的生活博物館。這次與雪管處合作，透過圖書館平臺可將雪霸國家公園的生態保育知識與環境教育理念融入民眾生活，讓圖書館成為環境教育與生態對話的橋梁，期望透過生態知識的推廣，增加社會大眾對自然保育與生物多樣性的關注。

雪管處指出，合作備忘錄簽署後的首發合作，將攜手南市圖及玉山國家公園、太魯閣國家公園共同舉辦「走進雲霧森林」探索山椒魚特展，提供南部地區廣大民眾就近探索台灣山椒魚的生態與保育成果。展出預定4月24日至7月26日在南市圖新總館1樓展示區展出，屆時歡迎民眾前往觀賞。

南市圖館長楊馥菱帶領團隊參訪汶水園區，與雪管處長林文和等人合影。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪管處長林文和（左）與南市圖館長楊馥菱4月9日在汶水遊客中心共同簽署合作備忘錄。圖／雪霸國家公園管理處提供