王美惠推老宅延壽、防洪排水升級 爭取中央逾4億元建設挹注

民進黨提名嘉義市長參選人、立委王美惠日前邀請內政部國土管理署長蔡長展會談，針對嘉義市城市規劃、城鎮風貌、老宅延壽及排水系統等議題進行檢討，並向中央爭取資源，強化地方建設。王美惠表示，老宅延壽是嘉市民高度關注重要課題，中央將補助嘉市成立專業服務團隊，2年經費約1200萬元，中央全額負擔，未來將提供市民免費諮詢服務。另，中央也規畫今明2年補助約2億元，推動嘉市老宅結構強化及無障礙改善。

王美惠指出，老屋妥善維護，不僅能延長使用年限，也能打造更安全、友善的居住環境。面對氣候變遷帶來的極端降雨挑戰，王美惠認為，提升嘉義市防洪與排水能力已刻不容緩。今年嘉市將推動多項排水改善與抽水站工程，包括後湖抽水站擴建、嘉義火車站人行地下道改建滯洪池、北排雨水下水道及西排排水分流箱涵等工程，中央補助總經費超過2億元，盼全面提升城市防災韌性。

在城鎮風貌改善方面，王美惠指出，未來應結合產業、景觀與生態，形塑嘉義市特色。她提到，去年會勘的「雙園樂齡新門戶」計畫，涵蓋友忠公園與番仔溝公園，已核定260萬元規畫費，今年預計再核定2900萬元工程經費。

另外，去年受颱風重創的嘉義公園與樹木園，雙園整合修復計畫也規畫1000萬元推動修復，並同步爭取西區水資源中心整體環境改善工程1000萬元，持續優化城市環境。王美惠感謝嘉義市政府與中央攜手合作，透過中央與地方共同投入，讓嘉義市朝向安全、宜居與永續發展方向邁進，為市民打造更優質生活環境。