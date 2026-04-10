雲林推智慧養殖補助最高百萬 「文蛤王」也申請升級拚科技養殖

因應極端氣候影響，養殖漁業面臨嚴峻挑戰，為加速智慧水產養殖發展，協助漁民導入創新科技，雲林縣政府去年首度推動「智慧養殖創新事業補助」，獲得養殖戶熱烈回響，今年再加碼投入500萬元，單一補助金額最高100萬元，13日起受理申請至30日止。

雲林縣沿海養殖面積逾3300公頃，涵蓋鰻魚、文蛤、烏魚、台灣鯛及白蝦等物種，農業處長魏勝德表示，面對極端氣候與人力短缺挑戰，縣府去年推出「智慧養殖創新事業補助」，鼓勵養殖戶導入智慧科技，提升生產效率與管理精準度，強化漁產品市場競爭力。

該補助計畫去年推出即獲熱烈回響，共吸引28案申請，以無人養殖飼料船最受青睞；其中，多次榮獲雲林區漁會文蛤比賽冠軍、素有「文蛤王」之稱的台西養殖戶李宗燦，也以示範場域建置申請導入全場智慧監控系統，涵蓋氣溫、風力、土壤與水質監測。

農業處表示，李宗燦申請的文蛤池占地逾1公頃，總經費為200萬元，其中縣府補助90萬元，智慧監控系統今年初才完成設置，但節省下來的人力與時間已讓李宗燦很有感。

農業處說明，智慧養殖創新事業補助對象為設籍雲林滿三年、具合法養殖登記證，並取得產銷履歷或生產追溯驗證的漁民，或依法設立並實際從事漁業經營的在地漁民團體，補助比例最高為總經費二分之一。

補助內容分為兩大類型，其一為智慧養殖設備補助，項目包括水質感測系統、智慧餵料系統、遠端監控設備及智慧電箱等，每案最高補助30萬元；其二為智慧養殖創新事業示範計畫，鼓勵與學研單位或業者合作，進行技術研發、示範場域建置與產銷創新，每案最高補助100萬元。

申請人須於期限內備齊相關文件，包括身分證明、養殖登記證、放養量申報書及設備估價單等，且申請設備須為全新品並設置於申請場域內，三年內不得轉讓或轉售；若已獲其他政府補助，不得重複申請。申請時間自4月13日至30日止，可向所在地區漁會或雲林縣養殖漁業發展協會遞件，相關表件可至縣府農業處網站下載。