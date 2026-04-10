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白沙屯進香人數創新高！雲林首度擴大共享機車服務 拚百萬人潮疏運

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
年度宗教盛事白沙屯媽祖北港進香即將登場，雲林縣府除規畫接駁措施外，也首度擴大共享機車服務範圍，提升借還車彈性，讓信眾能快速往返各大宮廟與遶境路線，力拚分散車潮。圖／雲林縣環保局提供
年度宗教盛事白沙屯媽祖北港進香即將登場，雲林縣府除規畫接駁措施外，也首度擴大共享機車服務範圍，提升借還車彈性，讓信眾能快速往返各大宮廟與遶境路線，力拚分散車潮。圖／雲林縣環保局提供

年度宗教盛事白沙屯媽祖北港進香即將登場，因應大批信眾將湧入雲林北港朝聖，縣府除規畫接駁措施外，也首度擴大共享機車服務範圍，提升借還車彈性，讓信眾能快速往返各大宮廟與遶境路線，力拚分散車潮。民眾租借共享機車另有機會獲得限量應援毛巾、騎乘金。

白沙屯媽祖將於12日晚上起駕到雲林北港朝天宮進香，今年報名進香人數突破45萬人，創下新高，預估雲林縣可能湧進百萬人潮，交通疏運成大考驗。縣府除在4月16日白沙屯媽祖抵達北港當天在北港糖廠停車場設有接駁專區，環保局也將彈性擴大共享機車GoShare開放區因應。

雲林縣環保局長張喬維表示，共享機車GoShare4月16日將加強高鐵雲林站、斗六與斗南火車站等交通節點的車輛調度與服務量能，並於北港武德宮及朝天宮周邊規畫期間限定開放區，提升借還車彈性，讓信眾能更便利往返各大朝聖熱點。

另外，GoShare搶搭白沙屯媽祖進香熱潮，推出「開廂應援禮」，民眾只要在北港、虎尾、斗六等熱區租借共享機車，即有機會在打開車廂時獲得限量300份「2026雲林限定GoShare隨機應援毛巾」及20元騎乘金；凡取得應援毛巾並上傳配戴照片至官方粉絲專頁指定貼文，還可抽取1688元騎乘金。

環保局空氣噪音管理科長鄧雅謓表示，雲林縣自2020年導入GoShare，累計騎乘已突破40萬旅次、用戶近5萬人，共有140輛共享機車於斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮及古坑鄉綠色隧道提供服務。此次配合白沙屯媽祖遶境擴大調度與營運區域，盼在信仰盛事中，展現智慧交通與綠色轉型的整合成果。

白沙屯媽祖 朝天宮 北港

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