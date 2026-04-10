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嘉義金鑽鳳梨登陸日本東北 進駐青森連鎖超市
嘉義金鑽鳳梨打入日本東北市場並上架青森縣指標性連鎖超市Universe，今天在當地舉行揭幕記者會，縣長翁章梁出席表示，希望藉此平台將嘉義最優質鳳梨介紹給更多日本消費者。
嘉義縣政府發布新聞稿表示，嘉義縣的金鑽鳳梨，在日本品牌名名稱為「蜜甘味」，縣府今天在青森縣Universe的三澤堀口店舉行「嘉義優鮮－鳳梨嘉年華」揭幕記者會，翁章梁、株式會社Universe青果部長田名部秀治等人見證嘉義鳳梨開拓日本新據點。
記者會現場特別舉行「簽名板交換儀式」，由翁章梁與田名部秀治簽署友好約定，象徵雙方在農產貿易上的深度合作。
縣府表示，金鑽鳳梨是嘉義縣最具代表性農產品之一，由榮獲神農獎的專業農民栽培，甜度高、果肉細緻，在日本市場的知名度快速躍升，已在九州、山口等地建立長期通路，更在日本各地超市建構起穩定的出口體系。
翁章梁今天在現場親自向民眾推廣金鑽鳳梨，吸引不少民眾關注。有日本消費者表示，台灣的鳳梨非常甜，不曾體驗過這樣的口感與滋味，想買回家與家人分享。
翁章梁表示，Universe超市年營業額1500億日圓（約新台幣299億元），在青森及鄰近縣市都有據點，是東北地區極具影響力的通路，希望能藉此平台將嘉義最優質的鳳梨介紹給更多日本消費者。
翁章梁昨天抵達青森縣拜訪青森商工會議所時提到，今年台灣燈會在嘉義縣舉辦，日本的「青森睡魔抵嘉」燈區引起熱烈迴響，相信8月日本的睡魔祭將吸引大量台灣遊客到訪。
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