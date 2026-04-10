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嘉義大埔鄉普發民生紓困金6000元 最快4月底就能領到

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣大埔鄉將普發民生紓困金6000元，預計最快4月底發放，記者黃于凡／翻攝
嘉義縣大埔鄉將普發民生紓困金6000元，預計最快4月底發放，記者黃于凡／翻攝

嘉義縣大埔鄉去年遭受地震摧殘，代表會近日提案普發民生紓困金6000元，協助紓解生活壓力，公所提出強化民生韌性振興經濟金自治條例，經代表會決議通過，目前正清查戶政名冊，最快4月底或5月初發放，預計有4300人可領到紓困金，總經費約2500多萬元。

大埔鄉民代表會主席簡麗霞、副主席劉建聰、代表陳木全、黃陳彩秀、洪平玉、陳癸全提案普發現金6000元。代表會指出，因應去年0121大埔鄉規模6.4強震，且後續餘震不斷，造成房屋災損嚴重、財產損失甚鉅，為減輕鄉民災後重建生活負擔，建請公所發放民生紓困金。

副主席劉建聰說，去年大埔鄉地震對地方影響很大，有些房子壞掉需要修繕，但因山區路途遙遠，很少工人願意特地上山，在地師父也做不了這麼多；另外近期農產品收穫不太好，百姓都過得很苦，目前公所財政尚有餘裕，盼透過普發6000元，多少補貼大家生活。

大埔鄉代理鄉長陳正益說，大埔鄉人口目前初估有4300人，每人普發6000元，總經費約2500多萬元，仍在鄉庫可支應範圍；目前代表會已通過自治條例，正在核對戶政清冊，審查領取資格，公所將造冊通知符合資格者，民眾最快在4月底就可領到6000元。

地震 嘉義

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