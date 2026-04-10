台南楠西花泉季開跑！賞螢泡湯聽演唱會 免費接駁不怕塞

台南「2026螢光花泉季」明天揭開序幕！首波登場的「一部曲：花泉共舞」從11日至12日，每日上午10時至下午4時，在楠西區龜丹溫泉體驗池戶外廣場熱鬧展開。活動結合溫泉體驗、音樂演出、特色市集，以及超療癒的「卡比胖拉」氣偶與紙雕裝置，打造春日最悠閒愜意的山城慶典。

為因應活動人潮並提升旅遊品質，明後兩天上午9時45分至下午4時30分，市府規劃免費接駁車，往返鹿陶洋江家聚落與龜丹溫泉體驗池（活動會場），班距約15分鐘一班。

台南市觀光旅遊局長林國華表示，開幕活動內容豐富多元，11日邀請李子森、楊淨宇登台演出，12日則由吳美琳接力開唱；兩日活動並安排街頭藝人輪番演出，包括奇幻魔術秀、小丑氣球秀、東方戲法秀及夢幻泡泡秀等，營造熱鬧歡樂氛圍。

活動期間，龜丹溫泉體驗池同步推出兩天限定優惠，包括泡腳池免費（原價每人100元）、湯屋優惠價600元（原價1200元，2人一間）。明天開幕首日另加碼提供頌缽音療浴免費體驗，讓民眾在溫泉與音療中徹底放鬆身心。現場推出限額免費「螢花泉彩繪體驗」，將於今天上午9時開放線上報名，名額有限。

現場也設置「卡比胖拉」氣偶與紙雕裝置，打造吸睛拍照亮點。民眾只要至活動服務台出示追蹤「台南旅遊」粉絲專頁畫面，並完成拍照打卡上傳，即可兌換限量「螢花泉抵用券」。抵用券每日上午11時開放兌換，開幕首日前200名再加贈卡比胖拉小提燈，每人限領1盞，數量有限，送完為止。

抵用券除可於現場20餘攤特色市集使用外，亦可於龜丹溫泉體驗池、雞哥嫂放山黑羽土雞、曾文青年活動中心、龜丹六二溫泉山房及梅嶺福來梅子雞餐廳等楠西商圈合作店家使用，使用期限至4月19日止。

市長黃偉哲表示，「螢光花泉季」整合自然景觀、生態資源與在地產業，展現楠西山城獨有的旅遊魅力。邀請全國遊客走進楠西、放慢步調，展開深度旅遊體驗，也帶動山區觀光動能。

觀旅局提醒搭乘大眾運輸的民眾，可自玉井站搭乘「台灣好行－梅嶺線」至鹿陶洋站下車後轉乘接駁車；或搭乘大台南公車「綠幹線」至玉井站，再轉乘「綠21」小黃公車至龜丹溫泉站下車。小黃公車除固定班次外，亦可於前一日下午5時前預約來回班次，詳細資訊可至興南客運或大台南公車網站查詢。

「2026螢光花泉季」活動資訊可至台南旅遊網或臉書粉絲專頁查詢，或於周一至周五上午9時至下午5時撥打06-6353226洽詢。

04-2026螢光花泉季李子森0411登台演出。圖／台南市觀旅局提供

2026螢光花泉季歌手吳美琳0412接力開唱。圖／台南市觀旅局提供

卡比胖拉芒果午憩氣偶照。圖／台南市觀旅局提供

龜丹溫泉體驗池。圖／台南市觀旅局提供