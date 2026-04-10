台南媽祖開運河百年世紀巡禮明登場 交通管制出爐

台南祀典大天后宮將於明天盛大舉辦「台南媽祖開運河100年世紀巡禮」活動，神尊乘船巡航運河。由於遶境路線行經安平舊部落多處巷弄狹窄、路幅有限區域，第四警分局已規畫勤務，結合民力及廟方，在沿線重要路口及易壅塞巷道部署警力，機動實施交通疏導與管制措施。

警方指出，本次活動隊伍分為上午及下午時段預計分為兩階段進行，上午6時30分從台南祀典大天后宮出發沿慶平路北上安億橋，行經安平舊部落平生路、安北路、古堡街及安平路路段前往安平開台天后宮後，最後沿古堡街轉運河路南下安億橋，抵達安億路公有停車場祈福法會行台，行台從8時到13時規畫傳統藝陣表演及美食園遊會。

下午1時隊伍則分為水陸並進，水路從台南運河啟程巡守，同時遶境隊伍從安億路公有停車場祈福法會行台出發，北上安億橋沿著安平路前行，最後前往河樂廣場水陸大會師。

警方呼籲，上午行經安平市場、下午行經安平商圈適逢往返人車潮，請行經民眾減速慢行，配合員警及協勤人員指揮引導，在橋面及河岸拍攝觀看民眾也請注意自身安全，勿占用車道，確保交通安全與順暢。

今年適逢台南運河開港百周年，為重現百年前運河開通媽祖出巡遶境萬人空巷的盛況，台南祀典大天后宮將於明天盛大舉辦「台南媽祖開運河100年世紀巡禮」活動，神尊乘船巡航運河，神轎儀仗沿岸並行，以水陸齊發之姿融合歷史記憶、傳統藝陣與現代文化的世紀大會師，重演百年前運河開通時的慶祝氛圍，充分展現地方信仰的凝聚力與台南在地文化底蘊，預計吸引大批信眾隨香遶境。