快訊

LINE行事曆「藍色超連結」新功能遭罵翻！官方更新調整不再一片藍

中石化要賣地不蓋京華廣場！沈慶京悲喊：內心深處唯有「慟」

台股開高重返35,000點關卡！台積電領軍上攻 3月成績單成焦點

聽新聞
0:00 / 0:00

台南媽祖開運河百年世紀巡禮明登場 交通管制出爐

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南市警第四分局已規畫勤務，結合民力及廟方，在沿線重要路口及易壅塞巷道部署警力，機動實施交通疏導與管制措施。圖／讀者提供
台南市警第四分局已規畫勤務，結合民力及廟方，在沿線重要路口及易壅塞巷道部署警力，機動實施交通疏導與管制措施。圖／讀者提供

台南祀典大天后宮將於明天盛大舉辦「台南媽祖開運河100年世紀巡禮」活動，神尊乘船巡航運河。由於遶境路線行經安平舊部落多處巷弄狹窄、路幅有限區域，第四警分局已規畫勤務，結合民力及廟方，在沿線重要路口及易壅塞巷道部署警力，機動實施交通疏導與管制措施。

警方指出，本次活動隊伍分為上午及下午時段預計分為兩階段進行，上午6時30分從台南祀典大天后宮出發沿慶平路北上安億橋，行經安平舊部落平生路、安北路、古堡街及安平路路段前往安平開台天后宮後，最後沿古堡街轉運河路南下安億橋，抵達安億路公有停車場祈福法會行台，行台從8時到13時規畫傳統藝陣表演及美食園遊會。

下午1時隊伍則分為水陸並進，水路從台南運河啟程巡守，同時遶境隊伍從安億路公有停車場祈福法會行台出發，北上安億橋沿著安平路前行，最後前往河樂廣場水陸大會師。

警方呼籲，上午行經安平市場、下午行經安平商圈適逢往返人車潮，請行經民眾減速慢行，配合員警及協勤人員指揮引導，在橋面及河岸拍攝觀看民眾也請注意自身安全，勿占用車道，確保交通安全與順暢。

今年適逢台南運河開港百周年，為重現百年前運河開通媽祖出巡遶境萬人空巷的盛況，台南祀典大天后宮將於明天盛大舉辦「台南媽祖開運河100年世紀巡禮」活動，神尊乘船巡航運河，神轎儀仗沿岸並行，以水陸齊發之姿融合歷史記憶、傳統藝陣與現代文化的世紀大會師，重演百年前運河開通時的慶祝氛圍，充分展現地方信仰的凝聚力與台南在地文化底蘊，預計吸引大批信眾隨香遶境。

台南祀典大天后宮將於明天盛大舉辦「台南媽祖開運河100年世紀巡禮」活動明天登場，預計吸引大批信眾隨香遶境。圖／讀者提供
台南祀典大天后宮將於明天盛大舉辦「台南媽祖開運河100年世紀巡禮」活動明天登場，預計吸引大批信眾隨香遶境。圖／讀者提供

媽祖 遶境 台南

延伸閱讀

逾46萬人報名！「粉紅超跑」12日啟程 通霄白沙屯交通管制懶人包出爐

報名「粉紅超跑」香燈腳已破46萬人！ 12日媽祖起駕出發台1線交管

台南運河通航百年 市府重塑水岸風貌 推「百年好河」活動

運河搭配大員盛場市集 南市推動河畔生活

相關新聞

迎百萬信眾湧入 白沙屯媽祖估4月16日進北港

白沙屯媽祖進香報名人數突破四十六萬人，預估十六日抵北港，將湧入百萬人潮，為避免交通癱瘓，雲林縣府建置「五大核心交通資訊專區」官網，將增開兩條往嘉義高鐵和台鐵路線，接駁車提升至二百八十六班次，十至十五分鐘就有一班往返，警方也完成路況管制規畫，學校廟宇供夜宿，呼籲多利用避開人潮與塞車路段。

台江「治水神話」故事單車道 台南新騎點重現歷史路徑

為推動台江文化路徑與歷史現場再造，台南社大台江分校結合台江地區高中、國中、國小及幼兒園，推動台江流域學習課程，並展開單車走讀試騎。路線以山海圳國家綠道為主軸，沿著海尾寮排水線、本淵寮排水線及曾文溪排水線，串連海尾朝皇宮、淵海佛祖廟、本淵寮朝興宮、十二佃南天宮及十二佃神榕，倡議市府規畫「台江治水神話故事單車道」。

土方去化困難台電管線工程停擺？ 台南市工務局出手助解套

針對外界關心台電公司因營建剩餘土石方去化困難、處理價格過高，導致管線工程面臨全面停工疑慮。台南市工務局表示，已於近期多次邀集管線機構召開協調會議，針對台電面臨的困境提出代辦處理、輔導自設暫置場及跨局處協助，並比照自來水總處輔導管理核定目的事業處理場所等多項具體解決方案，全力協助管線工程順利推動。

影／農林漁牧業普查...台南將蒐集11萬家資料 黃偉哲：注意3不2會

農林漁牧業普查將於4月10日至6月30日展開，為順利推動普查作業，台南市政府成立農林漁牧業普查處，各區公所也成立農林漁牧業普查所，全市動員近千名人力，將完成約11萬家農林漁牧業者的資料蒐集與審核，占全國約91萬家中的12%，為各縣市中比重最高。

影／古坑桐花祭4月18日登場 歡迎來一場與荷苞山的白色約定

雲林古坑鄉荷苞桐花已綻開，滿山四月雪，已顯浪漫，迎來一年一度動人的古坑桐花季山林盛事，一場與荷苞山的「白色約定」，將於本月18日在桐花公園登場，結合桐花美景、客家文化與咖啡風情，打造一場春日盛會，邀全國民眾走進古坑感受最療癒的白色景緻。

台南媽祖開運河百年世紀巡禮明登場 交通管制出爐

台南祀典大天后宮將於明天盛大舉辦「台南媽祖開運河100年世紀巡禮」活動，神尊乘船巡航運河。由於遶境路線行經安平舊部落多處巷弄狹窄、路幅有限區域，第四警分局已規畫勤務，結合民力及廟方，在沿線重要路口及易壅塞巷道部署警力，機動實施交通疏導與管制措施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。