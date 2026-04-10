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迎百萬信眾湧入 白沙屯媽祖估4月16日進北港

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
迎接白沙屯媽祖超過四十六萬的爆量人潮，雲林縣府昨天公布交通食宿資訊，呼籲民眾善用接駁並隨時掌握縣府官網資訊。記者蔡維斌／攝影
迎接白沙屯媽祖超過四十六萬的爆量人潮，雲林縣府昨天公布交通食宿資訊，呼籲民眾善用接駁並隨時掌握縣府官網資訊。記者蔡維斌／攝影

白沙屯媽祖進香報名人數突破四十六萬人，預估十六日抵北港，將湧入百萬人潮，為避免交通癱瘓，雲林縣府建置「五大核心交通資訊專區」官網，將增開兩條往嘉義高鐵和台鐵路線，接駁車提升至二百八十六班次，十至十五分鐘就有一班往返，警方也完成路況管制規畫，學校廟宇供夜宿，呼籲多利用避開人潮與塞車路段。

雲林縣府昨天邀北港朝天宮、白沙屯拱天宮及雲林至善協會等團體，舉行白沙屯媽祖往北港徒步進香因應記者會，雲林縣府提供一站式查詢服務，包括交通接駁班次與首末班時間、交通管制路段及禁停區、沿線休憩與淋浴地點、抽獎活動資訊，以及救護站與爆竹管理等。

副縣長陳璧君說，十六日當天在北港糖廠停車場設有接駁專區，往嘉義台鐵有七十輛、往高鐵有六十輛班車，共發出二百八十六班次，在北辰派出所和朝天宮開設防踩踏安全救護專用道，希望信眾多善用公共運輸。

住宿除朝天宮香客大樓外，周邊北港鎮農會、北辰國小、南陽國小、建國國中、北港高中、北港農工等，開放活動中心提供香燈腳休憩與盥洗，土庫鎮也提供十三處休息區可容納約萬人夜宿，縣內機關、展演館及宮廟也設置停駐與補給據點。

雲林西螺大橋封橋施工中，包括大甲或白沙屯將只開放一車道供神轎通行，至於車輛則須繞道其他大橋，拱天宮常委林坤源表示，因神轎要走哪裡尚未確定，但很感謝各界的協助和安排。

北港 媽祖 北港朝天宮

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