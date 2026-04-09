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黃敏惠任期最後1年 任職近5年嘉市工務處長蘇文崎調職返鄉原因曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠任期最後1年，市府團隊再傳人事異動，任職4年8個月的工務處長蘇文崎，因家庭因素申請調職，將返回故鄉屏東，轉任公路局南區養護工程分局長。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠任期最後1年，市府團隊再傳人事異動，任職4年8個月的工務處長蘇文崎，因家庭因素申請調職，將返回故鄉屏東，轉任公路局南區養護工程分局長。圖／嘉市府提供

嘉義市長黃敏惠任期最後1年，市府團隊再傳人事異動，任職4年8個月的工務處長蘇文崎，因家庭因素申請調職，將返回故鄉屏東，轉任公路局南區養護工程分局長，結束長年投入市政建設公務生涯。市府下午發布工務處副處長余成鈺調升工務處長；原交通處副處長盧本能調任工務處副處長，人令明天生效。

蘇文崎請調主因為照顧年邁母親，考量親情需求與人生階段轉變，主動提出調動申請。市長黃敏惠雖多所慰留，但最終仍尊重其決定，勉予同意。蘇文崎任內表現獲肯定，堪稱嘉市建設推手，主導推進多項重大工程，包括執行汙水下水道系統，提升城市排水與環境品質；盧山橋新建工程、火化場聯外道路，完善交通動線；建國二村、復興新村市地重劃公共工程，發包市府北棟辦公大樓，為城市發展打下長遠基礎。

另，完成通港橋新建區域治水工程，改善長期水患問題，持續優化人行道設施，強化步行安全與城市美學。多項建設同步推進，逐步實現「路平、水通、燈亮」施政目標，讓市民生活品質顯著提升。蘇文崎表示，能在嘉市服務深感榮幸，期間獲得市長及市府團隊與市民支持，讓各項工程利順利推動。決定返鄉，是基於對家庭責任牽掛，回歸家庭，陪伴母親，善盡子女孝道。

黃敏惠 屏東 嘉義

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