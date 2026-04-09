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台江「治水神話」故事單車道 台南新騎點重現歷史路徑
為推動台江文化路徑與歷史現場再造，台南社大台江分校結合台江地區高中、國中、國小及幼兒園，推動台江流域學習課程，並展開單車走讀試騎。路線以山海圳國家綠道為主軸，沿著海尾寮排水線、本淵寮排水線及曾文溪排水線，串連海尾朝皇宮、淵海佛祖廟、本淵寮朝興宮、十二佃南天宮及十二佃神榕，倡議市府規畫「台江治水神話故事單車道」。
社大台江指出，安南區舊稱台江，西元1823年曾文溪在西港一帶改道衝入台江內海，形成濕地型的台江十六寮聚落。海尾寮與本淵寮共同奉祀的淵海佛祖，相傳於清同治年間因曾文溪再度改道，神像坐著木製「摔桶」漂流至今日海尾寮排水線附近，後來由兩庄居民建廟祭祀，並輪流奉祀，成為地方重要的治水與開墾傳說。
另一段治水神話則發生在十二佃，地方相傳依關帝爺與池王爺指示，在村落東北側、曾文溪排水線旁種下三棵榕樹，以穩固水土、減輕水患，逐漸形成今日面積約三千坪的神榕公園。這片神榕群不僅是地方信仰中心，也見證台江居民以自然與信仰對抗洪患的歷史。
目前社大已與小台江河流讀書會合作，帶領30多名親師生從海尾騎到十二佃神榕。學生表示，沿途雖然辛苦，但能實際走入台江內海變遷現場，更深刻理解排水線不只是水利設施，也是台江歷史與文化的路徑。學生高翊杰說，這次課程讓他體會人必須尊重大自然，不能只從人的角度破壞環境，才能真正守護家鄉。
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