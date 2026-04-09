台江「治水神話」故事單車道 台南新騎點重現歷史路徑

為推動台江文化路徑與歷史現場再造，台南社大台江分校結合台江地區高中、國中、國小及幼兒園，推動台江流域學習課程，並展開單車走讀試騎。路線以山海圳國家綠道為主軸，沿著海尾寮排水線、本淵寮排水線及曾文溪排水線，串連海尾朝皇宮、淵海佛祖廟、本淵寮朝興宮、十二佃南天宮及十二佃神榕，倡議市府規畫「台江治水神話故事單車道」。

社大台江指出，安南區舊稱台江，西元1823年曾文溪在西港一帶改道衝入台江內海，形成濕地型的台江十六寮聚落。海尾寮與本淵寮共同奉祀的淵海佛祖，相傳於清同治年間因曾文溪再度改道，神像坐著木製「摔桶」漂流至今日海尾寮排水線附近，後來由兩庄居民建廟祭祀，並輪流奉祀，成為地方重要的治水與開墾傳說。

另一段治水神話則發生在十二佃，地方相傳依關帝爺與池王爺指示，在村落東北側、曾文溪排水線旁種下三棵榕樹，以穩固水土、減輕水患，逐漸形成今日面積約三千坪的神榕公園。這片神榕群不僅是地方信仰中心，也見證台江居民以自然與信仰對抗洪患的歷史。

目前社大已與小台江河流讀書會合作，帶領30多名親師生從海尾騎到十二佃神榕。學生表示，沿途雖然辛苦，但能實際走入台江內海變遷現場，更深刻理解排水線不只是水利設施，也是台江歷史與文化的路徑。學生高翊杰說，這次課程讓他體會人必須尊重大自然，不能只從人的角度破壞環境，才能真正守護家鄉。

台南社大台江分校推廣台江治水神話故事文化單車路徑之一的十二佃神榕。圖／台南社大台江分校提供

台南社大台江分校推廣台江治水神話故事文化單車路徑之一的海尾寮排水線。圖／台南社大台江分校提供