白沙屯香燈腳快對獎 今天抽出這3個幸運臂章號碼可獲陶製媽祖和神轎

為迎接白沙屯媽祖百萬隨香大軍，雲林至善文化協會與北港金德興銀樓合作，推出交趾陶媽祖及兩頂象徵「粉紅超跑」的迷你神轎抽獎活動。今天從45萬名香燈腳臂章編號中抽出3名幸運號，為長途跋涉的幸運信徒送上最神聖的驚喜。

今年白沙屯媽祖隨香人潮刷新紀錄，報名的香燈腳已突破45萬人，為因應龐大人潮帶來的交通疏運與食宿接駁，雲林縣警察局、各鄉鎮公所及機關社團均總動員張羅，今天雲林縣府舉行一場白沙屯媽祖交通疏運記者會，同時也與雲林至善協會共同抽出今年交趾陶媽祖的幸運得主。

今天由副縣長陳璧君、雲林縣至善文化協會長李建忠、拱天宮常務委員林坤原分別抽出交趾陶白沙屯媽祖和粉紅超跑小神轎結緣品的幸運得主，抽出的臂章編號分別為364729、027864、184722等三名香燈腳獲得。

李建忠指出，為感念香燈腳辛苦長途跋涉隨香的虔誠之心，該協會每年打造一座精美的趾陶白沙屯媽祖和兩座粉紅超跑小神轎，供香燈腳抽獎，這些珍貴的結緣品，不只是工藝，更是媽祖慈悲的化身。

協會執行長蔡銘貴也請三位幸運得主，於12日前與白沙屯雲林至善協會張智偉總幹事（0935-292-175）聯繫，以便領獎。