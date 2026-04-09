影／古坑桐花祭4月18日登場 歡迎來一場與荷苞山的白色約定
雲林古坑鄉荷苞桐花已綻開，滿山四月雪，已顯浪漫，迎來一年一度動人的古坑桐花季山林盛事，一場與荷苞山的「白色約定」，將於本月18日在桐花公園登場，結合桐花美景、客家文化與咖啡風情，打造一場春日盛會，邀全國民眾走進古坑感受最療癒的白色景緻。
今天古坑桐花祭宣傳記者會由古坑鄉長林慧如主持，客委會參事孫于卿、副縣長謝淑亞、文觀處長謝明璇、古坑鄉農會理事長張瑞銘、縣議員張庭綺、賴明源及荷苞社區發展協會理事長鄭連傽等各社區代表出席。
林慧如帶領大家以客家傳統的「搗麻糬」為桐花祭拉開序幕，體驗早年客族團圓與慶豐收的喜樂，並用「桐花印模」將手作麻糬壓製成桐花造型，像把春天捧在手心，作為迎春特別的記憶。
目前桐花公園桐花已綻開約4成，沒被連日大雨擊落的桐花浪漫依舊，副謝長謝淑亞說，坐在角落輕風徐來，望著繽紛桐花飄落，那份清新與美感，不必出國，美景盡在眼前的古坑四月雪。
客委會參事孫于卿更秀一段客語細說桐花文化之美，鄉長林慧如說，古坑不只是咖啡之鄉，更擁有深厚的人文底蘊，日治時期油桐樹下廣植咖啡樹，形成「白桐花、黑咖啡」的經典歷史畫面。
她說，目前荷苞、早寮一帶仍保有二次移民的客家聚落文化，從伯公信仰到節氣祭儀，展現客家山林生活的文化軌跡，透過桐花祭展現古坑的美麗景緻與人文歷史。桐花祭將於本月18日在桐花公園盛大登場，除循古禮舉行伯公祭祈福儀式，並由「太日樂集」在滿山雪花中表演震撼的太鼓。
樹下音樂會、山風舞台表演，結合農產與精品咖啡的小農市集，讓大家邊賞花、邊品味古坑風情，當天還推出油紙傘彩繪、似顏繪及手作麻糬體驗，讓文化不只是欣賞，也在手中玩出樂趣。
林慧如強調，這滿山的抹白不只是色彩，更是與土地的約定，邀大家走進山林、貼近文化，在花落間品賞時間的痕跡，重新感受土地溫度，在桐花紛飛與咖啡飄香中，留下屬於自己的春日浪漫。
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