快訊

美伊停火瀕臨破局 大陸成為關鍵調停者？美高官曝停火條件不一致

長照壓力大…獨生女毆打癌父致死 她上訴求判輕一點遭駁回理由曝

外資買超317億元 買超友達13萬張最多…這兩檔老AI股也獲大買

聽新聞
0:00 / 0:00

影／古坑桐花祭4月18日登場 歡迎來一場與荷苞山的白色約定

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
古坑荷苞桐花公園的桐花已盛開，四月雪般繽紛美麗，本月18日桐花祭登場，正是賞花大好時機。記者蔡維斌／攝影
古坑荷苞桐花公園的桐花已盛開，四月雪般繽紛美麗，本月18日桐花祭登場，正是賞花大好時機。記者蔡維斌／攝影

雲林古坑鄉荷苞桐花已綻開，滿山四月雪，已顯浪漫，迎來一年一度動人的古坑桐花季山林盛事，一場與荷苞山的「白色約定」，將於本月18日在桐花公園登場，結合桐花美景、客家文化與咖啡風情，打造一場春日盛會，邀全國民眾走進古坑感受最療癒的白色景緻。

今天古坑桐花祭宣傳記者會由古坑鄉長林慧如主持，客委會參事孫于卿、副縣長謝淑亞、文觀處長謝明璇、古坑鄉農會理事長張瑞銘、縣議員張庭綺、賴明源及荷苞社區發展協會理事長鄭連傽等各社區代表出席。

林慧如帶領大家以客家傳統的「搗麻糬」為桐花祭拉開序幕，體驗早年客族團圓與慶豐收的喜樂，並用「桐花印模」將手作麻糬壓製成桐花造型，像把春天捧在手心，作為迎春特別的記憶。

目前桐花公園桐花已綻開約4成，沒被連日大雨擊落的桐花浪漫依舊，副謝長謝淑亞說，坐在角落輕風徐來，望著繽紛桐花飄落，那份清新與美感，不必出國，美景盡在眼前的古坑四月雪。

客委會參事孫于卿更秀一段客語細說桐花文化之美，鄉長林慧如說，古坑不只是咖啡之鄉，更擁有深厚的人文底蘊，日治時期油桐樹下廣植咖啡樹，形成「白桐花、黑咖啡」的經典歷史畫面。

她說，目前荷苞、早寮一帶仍保有二次移民的客家聚落文化，從伯公信仰到節氣祭儀，展現客家山林生活的文化軌跡，透過桐花祭展現古坑的美麗景緻與人文歷史。桐花祭將於本月18日在桐花公園盛大登場，除循古禮舉行伯公祭祈福儀式，並由「太日樂集」在滿山雪花中表演震撼的太鼓。

樹下音樂會、山風舞台表演，結合農產與精品咖啡的小農市集，讓大家邊賞花、邊品味古坑風情，當天還推出油紙傘彩繪、似顏繪及手作麻糬體驗，讓文化不只是欣賞，也在手中玩出樂趣。

林慧如強調，這滿山的抹白不只是色彩，更是與土地的約定，邀大家走進山林、貼近文化，在花落間品賞時間的痕跡，重新感受土地溫度，在桐花紛飛與咖啡飄香中，留下屬於自己的春日浪漫。

古坑荷苞桐花公園的桐花已盛開，四月雪般繽紛美麗，本月18日桐花祭登場，正是賞花大好時機。記者蔡維斌／攝影
古坑荷苞桐花公園的桐花已盛開，四月雪般繽紛美麗，本月18日桐花祭登場，正是賞花大好時機。記者蔡維斌／攝影

古坑荷苞桐花公園的桐花已盛開，四月雪般繽紛美麗，本月18日桐花祭登場，正是賞花大好時機。記者蔡維斌／攝影
古坑荷苞桐花公園的桐花已盛開，四月雪般繽紛美麗，本月18日桐花祭登場，正是賞花大好時機。記者蔡維斌／攝影

古坑荷苞桐花公園的桐花已盛開，四月雪般繽紛美麗，本月18日桐花祭登場，正是賞花大好時機。記者蔡維斌／攝影
古坑荷苞桐花公園的桐花已盛開，四月雪般繽紛美麗，本月18日桐花祭登場，正是賞花大好時機。記者蔡維斌／攝影

古坑荷苞桐花公園的桐花已盛開，四月雪般繽紛美麗，本月18日桐花祭登場，正是賞花大好時機。記者蔡維斌／攝影
古坑荷苞桐花公園的桐花已盛開，四月雪般繽紛美麗，本月18日桐花祭登場，正是賞花大好時機。記者蔡維斌／攝影

古坑荷苞桐花公園的桐花已盛開，四月雪般繽紛美麗，本月18日桐花祭登場，正是賞花大好時機。記者蔡維斌／攝影
古坑荷苞桐花公園的桐花已盛開，四月雪般繽紛美麗，本月18日桐花祭登場，正是賞花大好時機。記者蔡維斌／攝影

古坑荷苞桐花公園的桐花已盛開，四月雪般繽紛美麗，本月18日桐花祭登場，正是賞花大好時機。記者蔡維斌／攝影
古坑荷苞桐花公園的桐花已盛開，四月雪般繽紛美麗，本月18日桐花祭登場，正是賞花大好時機。記者蔡維斌／攝影

古坑荷苞桐花公園的桐花已盛開，四月雪般繽紛美麗，本月18日桐花祭登場，正是賞花大好時機，古坑鄉公所邀大家來徜徉草原共享桐花浪漫。記者蔡維斌／攝影
古坑荷苞桐花公園的桐花已盛開，四月雪般繽紛美麗，本月18日桐花祭登場，正是賞花大好時機，古坑鄉公所邀大家來徜徉草原共享桐花浪漫。記者蔡維斌／攝影

謝淑亞 客委會 古坑 桐花

延伸閱讀

甘霖解旱螢光再現！雲林復育棲地有成 螢火蟲季浪漫登場

螢火蟲大爆發 苗栗三義西湖渡假村夜賞螢、日看桐

8米巨型天鵝登場 雲林天鵝湖嘉年華嗨翻兒童節 山海連線 生態觀光產業齊串連

相關新聞

影／古坑桐花祭4月18日登場 歡迎來一場與荷苞山的白色約定

雲林古坑鄉荷苞桐花已綻開，滿山四月雪，已顯浪漫，迎來一年一度動人的古坑桐花季山林盛事，一場與荷苞山的「白色約定」，將於本月18日在桐花公園登場，結合桐花美景、客家文化與咖啡風情，打造一場春日盛會，邀全國民眾走進古坑感受最療癒的白色景緻。

棒球魂燃燒嘉義文學館 棒球文學特展KANO精神躍上文字舞台

世界棒球經典賽熱潮延燒，嘉義市以代表性「棒球原鄉」文化，推出結合文學與運動的全新特展。市府文化局攜手平凡製作studioordinary策劃「球者魂也－嘉義棒球文學特展」，下午在嘉義文學館開幕。市長黃敏惠與出身嘉義棒球名將曾智偵、基層棒球推手李文傳教練及統一獅球員陳重羽，共同揭幕，透過文學視角，重新梳理嘉義與棒球百年來密不可分的情感連結。

土方去化困難台電管線工程停擺？ 台南市工務局出手助解套

針對外界關心台電公司因營建剩餘土石方去化困難、處理價格過高，導致管線工程面臨全面停工疑慮。台南市工務局表示，已於近期多次邀集管線機構召開協調會議，針對台電面臨的困境提出代辦處理、輔導自設暫置場及跨局處協助，並比照自來水總處輔導管理核定目的事業處理場所等多項具體解決方案，全力協助管線工程順利推動。

影／農林漁牧業普查...台南將蒐集11萬家資料 黃偉哲：注意3不2會

農林漁牧業普查將於4月10日至6月30日展開，為順利推動普查作業，台南市政府成立農林漁牧業普查處，各區公所也成立農林漁牧業普查所，全市動員近千名人力，將完成約11萬家農林漁牧業者的資料蒐集與審核，占全國約91萬家中的12%，為各縣市中比重最高。

台南宣示擴大草鴞生態給付 保育棲地生態與發展共榮

草鴞是瀕危保育物種，台南市有草鴞重要棲地，部分動保人士質疑政府保育不力。市府農業局今天表示，配合林業及自然保育署推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」已第6年，並將草鴞列為重點保育標的、推動生態給付。

攝護腺病變越來越多 台南醫院推免費篩檢早期發現治療

高齡化攝護腺病變越來越多，早期發現治療非常重要。衛福部台南醫院推動攝護腺篩檢計畫、成立攝護腺中心免費指數篩檢，今天舉辦說明會，鼓勵50歲以上的男性，即使沒有症狀，一年內沒篩檢過的都應該去篩檢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。