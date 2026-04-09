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棒球魂燃燒嘉義文學館 棒球文學特展KANO精神躍上文字舞台

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府文化局攜手平凡製作studioordinary策劃「球者魂也－嘉義棒球文學特展」，下午在嘉義文學館開幕。市長黃敏惠與出身嘉義棒球名將曾智偵、基層棒球推手李文傳教練及統一獅球員陳重羽，共同揭幕。圖／嘉市府提供
嘉市府文化局攜手平凡製作studioordinary策劃「球者魂也－嘉義棒球文學特展」，下午在嘉義文學館開幕。市長黃敏惠與出身嘉義棒球名將曾智偵、基層棒球推手李文傳教練及統一獅球員陳重羽，共同揭幕。圖／嘉市府提供

世界棒球經典賽熱潮延燒，嘉義市以代表性「棒球原鄉」文化，推出結合文學與運動的全新特展。市府文化局攜手平凡製作studioordinary策劃「球者魂也－嘉義棒球文學特展」，下午在嘉義文學館開幕。市長黃敏惠與出身嘉義棒球名將曾智偵、基層棒球推手李文傳教練及統一獅球員陳重羽，共同揭幕，透過文學視角，重新梳理嘉義與棒球百年來密不可分的情感連結。

展覽以「球場」為概念打造展場空間，首站「為什麼我們在這裡，談棒球？」帶觀眾回望1920年代嘉義公學校棒球萌芽歷程，並以近藤兵太郎、吳明捷、李來發等10位代表人物組成「TEAM KAGI」，搭配市民珍藏球衣與紀念球，重現跨世代棒球記憶。

第2展區「文學裡的棒球」以球員休息室為概念，邀請作家朱宥勳為特展創作短篇小說另一場遊行，從日治時期警察視角切入，描繪棒球與時代交織情感。現場設置棒球文學九宮格與文學年表，透過封殺等選書，呈現棒球與文學互相映照發展軌跡。最後一區「棒球文學，持續進行中」透過光影與歡呼聲，讓觀眾探索近代棒球相關作品，在票券背面留下應援語，延續熱血感動。

黃敏惠說，嘉義有「棒球原鄉」美名，從1931年嘉農棒球隊勇闖甲子園決賽，至今持續舉辦諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，棒球深植嘉義人集體記憶。中央噴水圓環小金人雕塑是棒球榮耀象徵，棒球場不只是競技場，承載團結、堅持與永不放棄城市精神。嘉義文學館透過文學與藝術轉譯，讓棒球不只是賽場上的勝負，更成為展現嘉義人性格與信念的重要載體，「當我們談球者之魂，看見的不只是棒球，而是嘉義人重情重義、團結前行的精神縮影。」

李文傳表示，一路受到許多前輩提攜，抱持回嘉投入基層棒球教育初心，棒球不只是運動，更是凝聚人心重要力量，當全民為國家隊加油，那股熱情團結，就是台灣最動人模樣。曾智偵說，嘉義棒球原鄉，孕育無數優秀選手，赴日比賽聽見別人提起嘉義，感到驕傲，期許嘉義棒球持續精進，走向更長遠未來。

策展人、平凡製作創意總監黃銘彰指出，展覽從1931年嘉農打進甲子園歷史切入，透過梳理棒球文化脈絡，重新詮釋嘉義「不要只想贏，而是不能輸」精神，棒球成為嘉義最鮮明文化標誌，正是因為永不放棄意志深植城市血液。「球者魂也－嘉義棒球文學特展」即日起展至7月12日，主展區設於嘉義文學館：東門町1923，另於嘉市世賢圖書館設有衛星展區，並與墨黑咖啡合作推出限定飲品，邀請民眾感受嘉義棒球魂。

嘉市府文化局攜手平凡製作studioordinary策劃「球者魂也－嘉義棒球文學特展」，下午在嘉義文學館開幕。市長黃敏惠與出身嘉義棒球名將曾智偵、基層棒球推手李文傳教練及統一獅球員陳重羽，共同揭幕。圖／嘉市府提供
嘉市府文化局攜手平凡製作studioordinary策劃「球者魂也－嘉義棒球文學特展」，下午在嘉義文學館開幕。市長黃敏惠與出身嘉義棒球名將曾智偵、基層棒球推手李文傳教練及統一獅球員陳重羽，共同揭幕。圖／嘉市府提供

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黃敏惠 陳重羽 嘉義

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