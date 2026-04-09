土方去化困難台電管線工程停擺？ 台南市工務局出手助解套

針對外界關心台電公司因營建剩餘土石方去化困難、處理價格過高，導致管線工程面臨全面停工疑慮。台南市工務局表示，已於近期多次邀集管線機構召開協調會議，針對台電面臨的困境提出代辦處理、輔導自設暫置場及跨局處協助，並比照自來水總處輔導管理核定目的事業處理場所等多項具體解決方案，全力協助管線工程順利推動。

工務局指出，為解決管線工程土方去化問題，市府已於3月18日邀集台電、台水、中華電信及天然氣等管線機構召開專案會議。針對台電所面臨的難題，工務局已明確提出具體協助措施，管線工程雖非市府公共工程，但市府對此仍高度重視，絕無放任不管情事。

台電公司日前因為土方去化問題，前來市府拜會，副秘書長林榮川與台電溝通後強調，若台電的人手孔蓋下地或管線遷移工程，是配合市府所屬機關的公共工程如道路拓寬、路平、人行道改善等，在台電暫時無法處理土方的情況下，台南市政府同意由在建工程的承包廠商，以「代辦」方式協助台電處理產出竹日馬營建土石方，確保公共建設與管線工程進度不受延宕。

另台灣自來水公司早於今年1月訂定相關營建餘土處理設置及管理要點，並於3月分別核定桃園二區處、台南六區處等營建剩餘土石方目的事業處理場所申請案。市府呼籲台電比照台水模式，加速啟動自設暫置場所機制，從根本解決去化問題。

林榮川強調， 針對台電設置暫置場的需求，由經濟發展局全力協助，至於台電反映土資場收費過高問題，他則提醒台電，務必督促施工廠商在工地源頭落實「土石分類」，才能大幅降低後端進場處理費用。

至於台電反映「丹娜絲風災韌性電網電桿下地計畫」範圍涉及台17、台19及台1線等省道，因該計畫土方去化量極大，市府建議台電應針對此類大型專案，另行專案向中央主管機關「經濟部」請求協助，以利整體計畫順利推動。

市府強調，民生管線工程與民眾生活息息相關，市府絕對會與台電等管線單位站在一起解決問題。將持續積極與台電溝通對接，落實各項替代方案，期盼台電能善用市府提供的協助機制與法規工具，共同化解土石方暫時去化難題，保障民生建設順利推行。