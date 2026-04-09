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食安連環爆！連鎖小火鍋、知名綠豆湯竄蟑螂老鼠 嘉市衛生局急查

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
今天有1家東區知名綠豆湯分店，被消費者拍照在社群檢舉，有老鼠出沒，消費者大感不安。衛生局接獲通報，第一時間派員稽查，要求業者限期改善。記者魯永明／翻攝
今天有1家東區知名綠豆湯分店，被消費者拍照在社群檢舉，有老鼠出沒，消費者大感不安。衛生局接獲通報，第一時間派員稽查，要求業者限期改善。記者魯永明／翻攝

嘉義市有家全台連鎖小火鍋店分店，日前遭網友在社群檢舉出現蟑螂衛生局稽查令改善；無獨有偶，今天又有1家東區知名綠豆湯分店，被消費者拍照在社群檢舉，有老鼠出沒，消費者大感不安。衛生局接獲通報，第一時間派員稽查，要求業者限期改善，未改善依食安法處罰。

東區綠豆湯店遭消費者直擊，鍋爐旁出現老鼠蹤跡，甚至在擺放食材的地瓜堆旁來回竄動。畫面曝光後引發網友熱議，不少人質疑環境衛生管理是否失控。衛生局人員到場稽查時，業者暫停營業並進行清潔消毒，但仍查出多項環境衛生缺失，當場要求限期改善，後續將持續追蹤複查，若未達標，將依食品安全衛生管理法裁罰。

另一食安事件發生在某連鎖小火鍋店，消費者反映外帶回家食用時，竟在湯中發現蟑螂，當場食慾全失。消費者指出向店家反映卻未獲即時處理，觀感不佳。對此，該連鎖火鍋總公司回應，已主動聯繫消費者，並將依其需求進行後續善後。

衛生局表示，2起案件完成稽查，要求業者全面檢討環境清潔與病媒防治措施。近期加強抽查，確保業者落實食品安全管理。衛生局呼籲，餐飲業者應提高自主管理標準，避免因一時疏忽影響商譽與民眾健康。

今天有1家東區知名綠豆湯分店，被消費者拍照在社群檢舉，有老鼠出沒，消費者大感不安。衛生局接獲通報，第一時間派員稽查，要求業者限期改善。記者魯永明／翻攝
今天有1家東區知名綠豆湯分店，被消費者拍照在社群檢舉，有老鼠出沒，消費者大感不安。衛生局接獲通報，第一時間派員稽查，要求業者限期改善。記者魯永明／翻攝

今天有1家東區知名綠豆湯分店，被消費者拍照在社群檢舉，有老鼠出沒，消費者大感不安。衛生局接獲通報，第一時間派員稽查，要求業者限期改善。記者魯永明／翻攝
今天有1家東區知名綠豆湯分店，被消費者拍照在社群檢舉，有老鼠出沒，消費者大感不安。衛生局接獲通報，第一時間派員稽查，要求業者限期改善。記者魯永明／翻攝

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