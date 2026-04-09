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影／農林漁牧業普查...台南將蒐集11萬家資料 黃偉哲：注意3不2會

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
農林漁牧業普查4月10日至6月30日展開 ，台南市長黃偉哲籲市民支持配合助掌握產業現況。記者吳淑玲／攝影
農林漁牧業普查4月10日至6月30日展開 ，台南市長黃偉哲籲市民支持配合助掌握產業現況。記者吳淑玲／攝影

農林漁牧業普查將於4月10日至6月30日展開，為順利推動普查作業，台南市政府成立農林漁牧業普查處，各區公所也成立農林漁牧業普查所，全市動員近千名人力，將完成約11萬家農林漁牧業者的資料蒐集與審核，占全國約91萬家中的12%，為各縣市中比重最高。

市長黃偉哲與主計處長李錫東、農業局副局長吳威達舉行宣傳記者會，黃偉哲表示，台南是科技都市，也是全國重要的農業大城，農林漁牧普查對於台南而言非常重要。透過普查可掌握產業基本樣貌，例如生產面積、從業人口等，作為中央及地方政府制定老農年金、補助津貼及保險制度等政策的重要參考依據。

國際貿易日益頻繁的情勢下，政府進行農產品開放談判時，更需精準掌握產業資料，以降低對國內農業的衝擊，保障農民權益。黃偉哲也強調農業所得免課稅，呼籲市民安心配合普查。

市府主計處表示，農林漁牧業普查是每隔5年辦理1次的基本國勢調查，也是農林漁牧業產業發展成果的檢視；自1956年開辦以來已辦理14次，本次為第15次舉辦，由行政院主計總處主辦，各地方政府配合辦理。

主計處指出，本次普查採自主網路填報及派員實地訪查兩階段方式進行。行政院主計總處已寄發通知函予受訪戶（單位），民眾自4月10日至4月30日可透過電腦或行動裝置上網填報，完成者可參加抽獎，最大獎為10萬元商品卡1名，另有5萬元2名、2萬元12名，以及1萬元、5千元與1千元等獎項，合計約351個獎項。

5月1日至6月30日將由普查員實地訪查，此階段受訪民眾仍可選擇上網填報，亦具抽獎資格，惟網路填報期限至6月15日止。此外，如於4月10日至4月30日期間完成填報，中獎機率更高，籲請市民踴躍運用網路填報系統完成填報，農業局說，因農民多數年紀大，也請各區公所、農會及青農系統協助。

主計處長李錫東指出，農業為國家經濟與社會穩定的基礎產業，普查不僅是例行性工作，更是檢驗我國農業現況、厚植未來發展量能的關鍵工程，本次普查除延續農林漁牧業經營種類、型態及投入產出等核心問項外，亦配合國內農業發展方向，納入安全農業、智慧生產、農業轉型等資訊，新增農業資源權屬與應用、地產地消模式、漁產品安全、省工農機使用等面向，所蒐集資訊為策勵產業發展方向的重要參據，對政府相關政策制訂影響深遠。

鑒於近期詐騙事件頻傳，民眾對訪查作業可能有所疑慮，黃偉哲提醒市民注意「普查3不2會」，安心配合本次普查作業，並共同支持政府統計工作：不會洩漏個人資料給任何人，不會詢問普查表以外的資料，不會要您提供帳戶或存摺，會佩戴普查員證，會遞（寄）送致受訪戶（單位）函。

農林漁牧業普查4月10日至6月30日展開 ，台南市長黃偉哲籲市民支持配合助掌握產業現況。記者吳淑玲／攝影
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台南 黃偉哲

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