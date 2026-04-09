雨後夜晚螢火蟲大爆發 嘉義山區4月賞螢季開跑

連日雨後，嘉義縣山區螢火蟲大爆發，攝影師洪年宏近日在竹崎鄉光華頂笨仔遊憩區拍到「滿滿的」螢火蟲照片；嘉義縣文化觀光局說，4月是最佳賞螢的季節，嘉義山區處處可賞螢。

洪年宏今天告訴中央社記者，下雨過後通常是螢火蟲「大量爆發」的好時機，2天前他上山拍螢火蟲，果真拍到充滿螢光點點的照片。

文觀局表示，4月時嘉義山區處處可賞螢，賞螢地點可區分四大類，步道賞螢、部落賞螢、秘境賞螢及鐵道賞螢。

步道賞螢較出名的點有梅山鄉太平孝子路步道、瑞峰竹坑溪步道、瑞里野薑花溪步道、太興飛瀑步道，竹崎鄉光華頂笨仔賞螢步道、圓潭生態園區、石棹步道群；番路鄉公興森態園區、龍美步道、二延平步道。

部落賞螢則包括阿里山鄉來吉部落百合廣場、里佳部落親水生態公園、茶山部落屯阿巴娜步道、樂野部落迷糊步道及阿將的家。

秘境賞螢則有梅山鄉瑞里遇見彩虹生態村、瑞里戀戀螢光復育地、瑞峰南天巨屏、瑞峰綠之戀奇異果園區、阿里山鄉十字社區及豐山社區。

最後是鐵道賞螢，阿里山林鐵梨園寮車站、竹崎鄉水社寮車站、奮起湖車站，都是賞螢的熱門景點。

文觀局強調，山區道路崎嶇，安排賞螢行程請在山上住一晚，隔天白天再下山較安全。