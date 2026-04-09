台南宣示擴大草鴞生態給付 保育棲地生態與發展共榮

草鴞是瀕危保育物種，台南市有草鴞重要棲地，部分動保人士質疑政府保育不力。市府農業局今天表示，配合林業及自然保育署推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」已第6年，並將草鴞列為重點保育標的、推動生態給付。

農業局說，推動範圍由初期大內、新化、關廟3個行政區，已擴展至麻豆、西港、安定、七股、歸仁及仁德9個行政區，持續擴大草鴞潛在棲息與覓食空間，促進棲地串聯，提升整體生態完整性。

農業局表示，在生態保育推動已累積良好基礎，黑面琵鷺及水雉等指標物種保育成果顯著。透過導入生態服務給付機制，鼓勵農民採行友善耕作，營造適合草鴞棲息環境，不僅有助維護生物多樣性，也讓農民在兼顧農業生產的同時獲得合理回饋，達成「生產、生活、生態」三生共榮之政策目標。

農業局說，自2022年至去年持續查核作業，申請人數由2021年9人、面積8.2公頃，成長至去年27人、面積27.21公頃，顯示農民參與情形踴躍，政策推動具體且有效。

農業局表示，積極設置猛禽棲架，提供草鴞及其他猛禽良好的停棲與覓食據點。去年仁德區虎山農場新設置1座草鴞猛禽棲架，作為示範點位，帶動周邊棲地營造與保育行動。

局長李芳林表示，昨天前往現地視察設置成果，關心棲架使用情形及周邊棲地營造進度。2023年先設置3座猛禽棲架，吸引猛禽進入農田棲息與覓食，鼓勵農民參與友善農業措施並與在地農民交流耕作經驗，已有農民自行施作猛禽棲架達8座及農業局架設18座，目前全市猛禽棲架已累計達26座，將生態保育理念轉化為在地實踐。

農業局表示，將持續結合生態給付政策與棲地營造措施，將擴大猛禽棲架設置，形成公私協力營造農田生態環境良性循環，優化保育，深化與在地社區及農民合作，逐步強化草鴞棲地營造與族群復育，打造更完善的友善環境，讓草鴞能在台南穩定繁衍，實現城市與自然和諧的永續願景。

台南宣示擴大草鴞生態給付，推動保育棲地生態與發展共榮。圖／農業局提供

台南宣示擴大草鴞生態給付，推動保育棲地生態與發展共榮。圖／農業局提供