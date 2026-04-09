攝護腺病變越來越多 台南醫院推免費篩檢早期發現治療

高齡化攝護腺病變越來越多，早期發現治療非常重要。衛福部台南醫院推動攝護腺篩檢計畫、成立攝護腺中心免費指數篩檢，今天舉辦說明會，鼓勵50歲以上的男性，即使沒有症狀，一年內沒篩檢過的都應該去篩檢。

PSA（攝護腺特定抗原）指數是檢測攝護腺癌的關鍵血液指標，正常數值通常小於4，數值高不一定代表癌症，良性肥大、發炎或年齡增加都可能影響，不過指數超過10通常直接切片尋找有無癌變。

泌尿科主治醫師劉佳旻舉新進案例指出，一名60多歲男性沒任何症狀，去年底就近來篩檢，指數竟然超過20，雖攝護腺未明顯肥大，切片發現已罹癌第二期，還好提早發現，手術順利目前持續追蹤。手術時醫師會留意降低尿失禁、性功能損傷風險，多數可恢復正常。

這名患者因採用機械手臂手術、自費約20萬元，手術含準備4個多小時，通常手術需要住院一周到9天，術後三個月第一次追蹤，之後後半年一次。指數萬一術後升高，就要考慮化療防止有癌細胞轉移。

院方說，中心剛成立即展現整合照護效果，為攝護腺肥大、攝護腺癌患者提供更完整微創與精準治療選擇。台南醫院攝護腺治療邁向微創與精準新階段。

劉佳旻表示，從水蒸氣消融術、攝護腺雷射與攝護腺拉提術，到雨果機械手臂攝護腺根除手術及海神刀局部治療，台南醫院已建立成熟評估與治療流程，期望讓民眾不僅能早期發現，確診也更獲得合適且高品質治療照護。

她說，攝護腺相關疾病中高齡男性很常見。良性攝護腺肥大常造成頻尿、夜尿、尿流變細、排尿困難等下泌尿道症狀，嚴重甚至可能影響睡眠、工作與日常生活。而攝護腺癌則需完整評估與適當治療，才能爭取更好控制效果與預後。

院方表示，攝護腺中心已整合從門診評估、影像檢查、風險分層到手術治療及術後追蹤流程，讓患者能在同一體系接受連續且完整的醫療照護。良性攝護腺肥大已不再只有長期用藥或傳統手術，院方提供包括雷射手術、攝護腺拉提術及近年出現的水蒸氣消融術，可依年齡、症狀、攝護腺大小、生活需求及整體健康狀況量身規畫適合治療方案。

水蒸氣消融術是用高溫水蒸氣注入肥大攝護腺組織，使多餘組織逐步萎縮，減少對尿道壓迫、改善排尿。具備傷口小、出血少、恢復快等特點，對希望降低侵入性、縮短恢復期，或希望兼顧療效與生活品質患者具有吸引力。

而部分高齡、合併慢性疾病或不適合接受較大範團手術患者，水蒸氣消融術也是較低負擔的治療可能。目前接受治療患者，多數排尿改善明顯恢復情形良好。

攝護腺癌早期症狀常不明顯，除定期篩檢與及早發現，確診後選擇適合有效治療方式也很重要。台南醫院引進兩果機械手臂系統，可應用於攝護腺根除手術。協助醫師在狹小骨盆腔內進行更細緻腫瘤切除與組織保留。

院方說，機械手臂手術及海神刀治療都已累積相當經驗，並建立從術前評估、手術執行到術後追蹤的完整照護流程。多數患者恢復良好，滿意整體照護品質與治療成果。

劉佳旻建議有頻尿、夜尿、排尿困難、尿流變細，或對攝護腺健康有疑慮的中高齡男性，及早至泌尿科門診接受專業評估。越早接受正確評估，越有機會找到更適合、侵入性更低、恢復更快的治療方案，保持長期健康與生活品質。

攝護腺病變越來越多，台南醫院推出免費篩檢，早期發現治療效果越好。記者周宗禎／攝影