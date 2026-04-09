因應路線不定的白沙屯媽祖 北港分局三階段交通管制看這裡

白沙屯媽祖進香隊伍預計4月16日上午8時至11時抵達目的地雲林縣北港鎮，並於中午12時抵北港朝天宮駐駕，翌日凌晨0時起駕離境，推測將往元長鄉或東勢鄉方向前進。今年報名人數突破45萬人，北港警分局提前完成交通與安全維護勤務部署，呼籲民眾配合共同維護進香交通。

北港分局將採三階段實施交通管制。

第一階段 從4月15日18時起至4月17日凌晨4時止，封閉北港鎮中正路（義民路至中山路段）及華勝路391巷部分路段。

第二階段（來程）自4月16日6時至16時，擴大管制至主要聯外道路及市區核心區域，並針對北港大橋實施車流改道。

第三階段（返程）自4月16日16時至4月17日4時，持續於市區周邊實施交通管制，以確保進香隊伍安全通行。

停車方面，4月13日6時起至4月18日18時止，北港鎮華南路、河堤道路、164縣道、民樂路、文仁路及媽祖大橋等路段，全面禁止路邊停車，以保交通順暢及緊急救援動線。

北港分局說，交通疏導、護轎及安全維護勤務將全程錄影蒐證，防範衝突及推擠。提醒民眾妥善保管隨身財物，背包建議改背於前方，攜帶孩童者務必緊牽手，以避免走失或發生意外。

北港警分局提醒，最近詐騙層出不窮，包含假結緣活動蒐集個資、假物流連結誘導轉帳，冒用媽祖名義設立假網站等，呼籲民眾切勿操作ATM或提供網銀資料，如有疑問可撥打165反詐騙專線查證。

北港分局長張舒喻邀集相關單位召開協調會，並進行防踩踏演練，呼籲用路人及信眾共同配合管制措施，讓年度宗教盛事平安順利完成。

因應白沙屯45萬人龐大進香人潮，雲林縣府和北港分局已完成交通接駁整備。記者蔡維斌／翻攝

因應白沙屯45萬人龐大進香人潮，雲林縣府和北港分局已完成交通接駁整備。記者蔡維斌／翻攝