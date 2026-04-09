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愛延續在路上 義雲會創會長林文村以父母之名捐長照專車遺愛人間

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政顧問、義雲協會創會會長林文村，為紀念已故雙親林來順、林邱銀花，將思念化為大愛，以父母名義捐贈1輛長照交通車給嘉市長照中心。捐贈儀式上午在衛生局旁廣場舉行，他帶家人出席，將車鑰匙交市長黃敏惠手中，場面溫馨感人。記者魯永明／攝影
嘉義市政顧問、義雲協會創會會長林文村，為紀念已故雙親林來順、林邱銀花，將思念化為大愛，以父母名義捐贈1輛長照交通車給嘉市長照中心。捐贈儀式上午在衛生局旁廣場舉行，他帶家人出席，將車鑰匙交市長黃敏惠手中，場面溫馨感人。記者魯永明／攝影

嘉義市高齡化社會，長照需求攀升，如何讓行動不便長者安心往返醫療院所，成為重要課題；嘉義市政顧問、義雲協會創會會長林文村，為紀念已故雙親林來順、林邱銀花，將思念化為大愛，以父母名義捐贈1輛長照交通車給嘉市長照中心。捐贈儀式上午在衛生局旁廣場舉行，他帶家人出席，將車鑰匙交市長黃敏惠手中，場面溫馨感人。

「來自大愛善順心‧銀光燦爛映花間」長照交通車捐贈儀式，議長陳姿妏等多位議員及長輩們見證，這輛價值超過130萬元長照交通車，由廂型車改裝，車內配備輪椅升降設備與陪伴座位，專為行動不便或需輪椅代步的長輩設計，兼顧安全與舒適。投入服務，協助符合資格長輩往返醫療院所，無論是就醫、復健或洗腎，都能更便利無憂。

嘉市長照管理中心指出，交通接送服務長照體系不可或缺，除補足「行」的需求，讓長輩求醫過程感受陪伴與尊重。尤其司機接送途中貼心問候，讓冰冷移動服務，多了人情溫度。為提升服務效率，市府今年導入智慧科技，推動交通接送線上預約系統。除了原有電話預約外，民眾可透過網路24小時訂車與查詢訂單。為鼓勵使用，3月至6月線上預約比例達8成以上，將贈送500元商品禮券；達5成以上者，也有精美禮品回饋，盼降低使用門檻，讓長輩與家屬更便利。

林文村表示，父母一生待人寬厚、無私付出，「吃虧就是占便宜」的信念深植家庭，成為最珍貴精神資產。他希望將這份「小愛」延伸為「大愛」，讓更多需要幫助的人受惠，也讓父母的名字，繼續在城市的街道間，守護更多長者。

黃敏惠感謝林文村善舉，強調長照接送不只是交通服務，更是充滿關懷的旅程。透過公私協力與民間善心挹注，讓嘉市長照服務更加完善，也讓每位長者在人生後半段，都能被溫柔以待、安心前行。

嘉義市政顧問、義雲協會創會會長林文村，為紀念已故雙親林來順、林邱銀花，將思念化為大愛，以父母名義捐贈1輛長照交通車給嘉市長照中心。捐贈儀式上午在衛生局旁廣場舉行，他帶家人出席，將車鑰匙交市長黃敏惠手中，場面溫馨感人。記者魯永明／攝影
嘉義市政顧問、義雲協會創會會長林文村，為紀念已故雙親林來順、林邱銀花，將思念化為大愛，以父母名義捐贈1輛長照交通車給嘉市長照中心。捐贈儀式上午在衛生局旁廣場舉行，他帶家人出席，將車鑰匙交市長黃敏惠手中，場面溫馨感人。記者魯永明／攝影

嘉義市政顧問、義雲協會創會會長林文村，為紀念已故雙親林來順、林邱銀花，將思念化為大愛，以父母名義捐贈1輛長照交通車給嘉市長照中心。捐贈儀式上午在衛生局旁廣場舉行，他帶家人出席，將車鑰匙交市長黃敏惠手中，場面溫馨感人。記者魯永明／攝影
嘉義市政顧問、義雲協會創會會長林文村，為紀念已故雙親林來順、林邱銀花，將思念化為大愛，以父母名義捐贈1輛長照交通車給嘉市長照中心。捐贈儀式上午在衛生局旁廣場舉行，他帶家人出席，將車鑰匙交市長黃敏惠手中，場面溫馨感人。記者魯永明／攝影

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嘉義市政顧問、義雲協會創會會長林文村，為紀念已故雙親林來順、林邱銀花，將思念化為大愛，以父母名義捐贈1輛長照交通車給嘉市長照中心。捐贈儀式上午在衛生局旁廣場舉行，他帶家人出席，將車鑰匙交市長黃敏惠手中，場面溫馨感人。記者魯永明／攝影

長照 黃敏惠 嘉義

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