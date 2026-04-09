白沙屯進香破45萬人雲林總動員 食宿交通最新資訊看這裡

白沙屯媽祖進香報名人數突破45萬人，預估16日抵北港，將湧入百萬人潮，為避免交通癱瘓，雲林縣府特別建置「五大核心交通資訊專區」官網，將增開兩條往嘉義高鐵和台鐵路線，接駁車提升至286班次，10至15分鐘就有一班往返，警方也完成路況管制規畫，學校廟宇供夜宿，呼籲多加利用，聰明避開人潮與塞車路段。

雲林縣府今天邀北港朝天宮、白沙屯拱天宮及雲林至善協會等相關社團，召開2026白沙屯媽祖往北港徒步進香因應記者會，由副縣長陳璧君主持，針對今年香燈腳人數創新高，已逾45萬人，且在媽祖16日抵達目的地北港朝天宮，預估將有百萬人潮湧入，已非北港交通食宿量能所能負荷。

為解決民眾關心的「怎麼去」與「哪裡塞」等問題，雲林縣府開設五大資訊專區官網，提供一站式的查詢服務，交通接駁： 詳列接駁車班次、發車起訖及首末班車時間，鼓勵「多搭車、少開車」。交通管制： 彈性更新路段封閉、調撥車道及禁止停車區域，避免誤入管制區。休憩地點： 彙整沿線休憩、淋浴地點。好康活動：「與神同行遊雲林」抽獎促銷資訊。其他： 包含救護站、爆竹煙火管理等。

陳璧君說，16日當天在北港糖廠停車場設有接駁專區，往嘉義台鐵有70輛、往高鐵有60輛班車，共發出286班次，因人太多，在北辰派出所和朝天宮也規畫開設防踩踏安全救護專用道，希望信眾多善用公共運輸。

她說，住宿方面除朝天宮香客大樓外，週邊北港鎮農會、北辰國小、南陽國小、建國國中、北港高中、北港農工等，開放活動中心提供香燈腳休憩與盥洗，進入北港的前一站土庫鎮也提供13處休息區可容納約萬人夜宿，此外縣內機關、展演館及宮廟也都投入，設置停駐與補給據點，讓信眾能充分休息。

至於進入雲林第一站的西螺大橋目前仍封橋施工中，包括大甲或白沙屯將只開放一車道供神轎通行，至於車輛則須繞道其他大橋，拱天宮常委林坤源表示，因神轎要走哪裡尚未確定，但很感謝各界的協助和安排。

迎接白沙屯超過45萬的爆量人潮，雲林縣府完成交通食宿資訊規畫，今天公開說明，呼籲民眾善用接駁並隨時掌握縣府官網資訊。記者蔡維斌／攝影

迎接白沙屯超過45萬的爆量人潮，雲林縣府完成交通食宿資訊規畫，今天公開說明，呼籲民眾善用接駁並隨時掌握縣府官網資訊。記者蔡維斌／攝影