因應產業需求 新營交流道旁39公頃農業區啟動產業園區變更

因應台商回流與產業擴廠需求，台南市政府規畫在國道一號新營交流道西北側設置「北核心2-1產業園區」，基地位於新營大排與鹽水南線大排之間的農業區，面積約39.37公頃，目前已啟動都市計畫草案公開展覽。

台南市都發局代理局長林榮川表示，近年受全球經貿變局、美中貿易衝突影響，不少台商返台投資，帶動產業用地需求持續增加。市府盤點後認為，新營交流道西北側區位條件佳、基地完整，且鄰近既有新營工業區與周邊工業區，但相關用地已趨飽和，難以滿足廠商擴廠需求，因此選定該區作為溪北地區優先轉型基地。

林榮川指出，北核心2-1產業園區將配合未登記工廠輔導遷移政策，規畫將現有農業區變更為工業區及公共設施用地，並採區段徵收方式整體開發，打造低汙染、安全、高品質的生產環境，期盼提供廠商進駐空間，同時創造就業機會，帶動溪北地區發展。

都發局表示，市府已於4月1日在民治市政中心南瀛堂舉辦說明會，向地主及地方民眾說明變更草案內容，現場出席踴躍，並提出多項建議。後續民眾書面陳情意見，將彙整後送交市都委會審議。

相關都市計畫書圖，民眾可至市府或新營區公所閱覽，也可上台南市都發局網站「公告事項－都計公開展覽」查詢。