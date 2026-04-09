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黃偉哲開箱鄭成功紀念公園 1800萬翻新並導入特色遊具

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市安南區鄭成功紀念公園完成整建翻新，市長黃偉哲與土城國小學童上午前往開箱透過地景設計與導入特色遊具，將鄭成功歷史文化融入公共空間。圖／台南市政府提供
台南市安南區鄭成功紀念公園完成整建翻新，市長黃偉哲與土城國小學童上午前往開箱透過地景設計與導入特色遊具，將鄭成功歷史文化融入公共空間。圖／台南市政府提供

台南市安南區鄭成功紀念公園完成整建翻新，透過地景設計與特色遊具導入，將鄭成功歷史文化融入公共空間，打造兼具教育、休憩與文化體驗的全新場域。市長黃偉哲今天與土城國小學童共同前往開箱試玩新遊樂設施，肯定公園完成場域空間活化及文化資產保存，讓市民在遊憩之餘，也能認識在地文史。

黃偉哲表示，鄭成功紀念公園承載台南重要歷史記憶，此次整建不僅著重設施更新，更強調文化資產的保存與再利用，而透過地景與遊具設計，讓歷史故事以更生活化的方式呈現，提升民眾親近與參與度，同時促進社區交流與在地認同。此

後續市府將持續加強維護管理，讓場域發揮休憩與休閒功能，同時也提供鄰近學校作為戶外教學及多元活動使用空間，提升公共設施的使用效益。

黃偉哲指出，安南區幅員廣大、人口持續成長，市府將逐步優化既有建設，完善地方發展基礎，包括土城地區及九份子全民運動館等重要建設均持續推進，而市府未來會持續推動各項建設，提升安南區整體生活機能與環境品質。

工務局表示，鄭成功紀念公園位於安南區，原屬「存2」保存區，於108年都市計畫變更為「公89」用地，面積約1.8公頃，園區內包含鄭成功紀念銅像、登陸紀念碑與成功林景石等歷史設施。而過去因設施老舊且使用率偏低，需整體進行更新與活化。

市府於2025年度編列預算，並配合國土署遊戲場計畫，全面導入特色遊具與主題式地景設計，將鄭氏文史意涵融入遊憩空間，強化整體場域使用機能。

工務局指出，此次工程總經費約1800萬元，歷時255日曆天完成整建，內容包含優化園區動線、更新老舊設施、增設具歷史意象的街道家具，以及設置結合文史主題的遊戲設施，讓民眾可透過觀看與互動遊戲，逐步認識鄭成功相關歷史，打造寓教於樂的公共空間。

南市府表示，未來鄭成功紀念公園將作為歷史記憶的重要地景核心，並串聯周邊宗教文化場域，如正統鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮，以及自然生態景點如鹿耳門夢幻湖、曾文溪口濕地，形成文化與生態兼具的觀光路線，進一步提升安南區整體觀光吸引力。

台南市安南區鄭成功紀念公園完成整建翻新，透過地景設計與導入特色遊具，將鄭成功歷史文化融入公共空間。圖／台南市政府提供
台南市安南區鄭成功紀念公園完成整建翻新，透過地景設計與導入特色遊具，將鄭成功歷史文化融入公共空間。圖／台南市政府提供

台南市安南區鄭成功紀念公園完成整建翻新，透過地景設計與導入特色遊具，將鄭成功歷史文化融入公共空間。圖／台南市政府提供
台南市安南區鄭成功紀念公園完成整建翻新，透過地景設計與導入特色遊具，將鄭成功歷史文化融入公共空間。圖／台南市政府提供

台南市安南區鄭成功紀念公園完成整建翻新，市長黃偉哲上午前往開箱，透過地景設計與導入特色遊具，將鄭成功歷史文化融入公共空間。圖／台南市政府提供
台南市安南區鄭成功紀念公園完成整建翻新，市長黃偉哲上午前往開箱，透過地景設計與導入特色遊具，將鄭成功歷史文化融入公共空間。圖／台南市政府提供

台南 土城 黃偉哲

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