黃偉哲開箱鄭成功紀念公園 1800萬翻新並導入特色遊具

台南市安南區鄭成功紀念公園完成整建翻新，透過地景設計與特色遊具導入，將鄭成功歷史文化融入公共空間，打造兼具教育、休憩與文化體驗的全新場域。市長黃偉哲今天與土城國小學童共同前往開箱試玩新遊樂設施，肯定公園完成場域空間活化及文化資產保存，讓市民在遊憩之餘，也能認識在地文史。

黃偉哲表示，鄭成功紀念公園承載台南重要歷史記憶，此次整建不僅著重設施更新，更強調文化資產的保存與再利用，而透過地景與遊具設計，讓歷史故事以更生活化的方式呈現，提升民眾親近與參與度，同時促進社區交流與在地認同。此

後續市府將持續加強維護管理，讓場域發揮休憩與休閒功能，同時也提供鄰近學校作為戶外教學及多元活動使用空間，提升公共設施的使用效益。

黃偉哲指出，安南區幅員廣大、人口持續成長，市府將逐步優化既有建設，完善地方發展基礎，包括土城地區及九份子全民運動館等重要建設均持續推進，而市府未來會持續推動各項建設，提升安南區整體生活機能與環境品質。

工務局表示，鄭成功紀念公園位於安南區，原屬「存2」保存區，於108年都市計畫變更為「公89」用地，面積約1.8公頃，園區內包含鄭成功紀念銅像、登陸紀念碑與成功林景石等歷史設施。而過去因設施老舊且使用率偏低，需整體進行更新與活化。

市府於2025年度編列預算，並配合國土署遊戲場計畫，全面導入特色遊具與主題式地景設計，將鄭氏文史意涵融入遊憩空間，強化整體場域使用機能。

工務局指出，此次工程總經費約1800萬元，歷時255日曆天完成整建，內容包含優化園區動線、更新老舊設施、增設具歷史意象的街道家具，以及設置結合文史主題的遊戲設施，讓民眾可透過觀看與互動遊戲，逐步認識鄭成功相關歷史，打造寓教於樂的公共空間。

南市府表示，未來鄭成功紀念公園將作為歷史記憶的重要地景核心，並串聯周邊宗教文化場域，如正統鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮，以及自然生態景點如鹿耳門夢幻湖、曾文溪口濕地，形成文化與生態兼具的觀光路線，進一步提升安南區整體觀光吸引力。

台南市安南區鄭成功紀念公園完成整建翻新，透過地景設計與導入特色遊具，將鄭成功歷史文化融入公共空間。圖／台南市政府提供

台南市安南區鄭成功紀念公園完成整建翻新，透過地景設計與導入特色遊具，將鄭成功歷史文化融入公共空間。圖／台南市政府提供