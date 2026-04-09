紀鎧齡帶領樂團走進雲二監 音樂穿越高牆點亮生命光譜

描述獄中一群女收容人堅毅不拔，開創高牆內音樂世界的電影「陽光女子合唱團」風行海內外，賣座創新高，由音樂博士紀鎧齡率領的「嘉義市民管絃樂團」及「台中市忠孝國小弦樂團」走進高牆，以優美樂曲洗滌收容人心靈，總統教育獎得主的全盲小提琴家蕭琮祐分享生命樂章，更點亮了每個人心中的光譜。

一場展現柔性司法的「絃音共鳴·樂見希望」音樂會，昨在雲林第二監獄大禮堂登場，來自嘉義和台中的兩支樂團，在紀鎧齡博士指揮下，不論是士農工商的市民或是小學生，也不論是大提琴或小提琴，每位演奏者無不融入深厚情感，將優美樂聲傳遍監所，即便不克參加的收容人透過傳來微弱的窗音，也照樣感動、激情。

世界之顛、卡皮爾組曲、再見的時候、望春風、卡農，多首動人曲目，悠揚溫潤，不論熟悉的民謠或陌生的世界名曲，每位收容人在音樂中沉澱心靈，隨著旋律打開心窗，最後在樂團伴奏下大合唱「感恩的心」，溫暖了所有人。

由台灣更生保護會雲林分會和雲林地檢署共同主辦的音樂會，透過音樂傳遞關懷與希望。雲林地檢署檢察長林秀敏、更保雲林分會主委涂金助、犯罪被害人保護協會雲林分會主委許倍豐、榮譽觀護人協進會秘書長林憲德、雲二監典獄長林豐材和百餘名收容人共同欣賞這場美妙的音篇盛會。

「音樂是最真誠的陪伴，」長期投身音樂教育的紀鎧齡，多年來帶領學生與團員，以音樂服務社會，展現藝術教育的深遠意義，尤其榮獲總統教育獎的全盲小提琴家蕭琮祐，除用音樂詮釋生命價值，更分享他用樂符感觸生命的歷程，藉以鼓勵收容人勇於面對挑戰「永不放棄」，重新擁抱人生方向。

涂金助表示，期待透過音樂的柔性和感染力，讓收容人感受未被社會遺忘，建立自我價值與改變動力，為復歸社會做好準備。檢察長林秀敏也說，這是一場扣人心弦的音樂饗宴，引發大家共鳴，也看見自我改變的契機，期待司法柔性的一面，讓大家蓄積正向力量重新出發。

雲二監典獄長林豐材代表感謝將美好的音樂帶給收容人，讓希望的種子在每個人心中悄然萌芽，也為監所注入一股柔和而堅定的力量。

音樂博士紀鎧齡率領「嘉義市民管絃樂團」及「台中市忠孝國小弦樂團」走進高牆，以優美樂曲洗滌收容人心靈，記者蔡維斌／翻攝

由台灣更生保護會雲林分會和雲林地檢署共同主辦的音樂會，透過音樂傳遞關懷與希望，點亮每位收容人心中的光譜，展現司法柔性一面。記者蔡維斌／翻攝

檢察長林秀敏期待這場場扣人心弦的音樂饗宴，讓每位收容人看見自我改變的契機，蓄積正向力量重新出發。記者蔡維斌／翻攝

雲二監典獄長林豐材（右）代表感謝將美好的音樂帶給收容人，讓希望的種子在每個人心中悄然萌芽。記者蔡維斌／翻攝

總統教育獎得主的全盲小提琴家蕭琮祐分享生命樂章。記者蔡維斌／翻攝