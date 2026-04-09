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中埔天主教堂風災後重修啟用 周末聖像遊行感恩降福

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
天主教嘉義教區轄管嘉義縣中埔鄉天主教堂，去年7月遭百年一遇登陸布袋的丹娜絲颱風重創，屋頂遭倒伏巨大松樹壓毀，教區與教友出錢出力，結合在地社區修復，經半年多修復，後天周末上午舉辦災後重建啟用感恩活動。圖／中埔天主教堂提供
天主教嘉義教區轄管嘉義縣中埔鄉天主教堂，去年7月遭百年一遇登陸布袋的丹娜絲颱風重創，屋頂遭倒伏巨大松樹壓毀，教區與教友出錢出力，結合在地社區修復，經半年多修復，後天周末上午舉辦災後重建啟用感恩活動。圖／中埔天主教堂提供

天主教嘉義教區轄管嘉義縣中埔鄉天主教堂，去年7月遭百年一遇登陸布袋的丹娜絲颱風重創，屋頂遭倒伏巨大松樹壓毀，教區與教友出錢出力，結合在地社

區修復，經半年多修復，後天周末上午舉辦災後重建啟用感恩活動，嘉義教區主教浦英雄主禮，邀集雲嘉區堂區教友與地方人士約400人齊聚，見證復活節後，中埔教堂重新啟用歷史時刻。

這場活動不只是聖堂修復後重新啟用，將創下中埔堂區64年來首次聖像街頭遊行紀錄。周末上午8時30分，將由耶穌君王態像與中華聖母態像帶領，自聖堂出發遊行中埔街區，向鄉親、店家傳遞平安祝福。上午10時返抵聖堂後，舉行感恩彌撒。

丹娜絲颱風去年7月6日襲擊南台灣，成為120年來首個從嘉義布袋沿海登陸的颱風，中南部災情慘重。中埔天主堂受創嚴重，聖堂與神父宿舍屋頂全毀，教友被迫只能在臨時棚架下參與主日彌撒。在教區協助下，神父丁聲華與堂區牧靈福傳委員會長鐘嘉順全力投入修繕工作，如今聖堂全面恢復運作，透過讀經班、兒童道理班、社區健康足療等活動，重新凝聚地方信仰與社區力量。

中埔天主堂地方發展史具有特殊意義。1960年代，天主教聖言會傳教士、陳錫洵神父到任，爭取德國援外慈善資源，1963年興建簡易自來水廠，協助改善中埔缺水問題；並向美國普愛會募款，興建中埔通往十字路的道路與過水橋，改善居民交通與安全，成為地方重要建設推手，地方建「飲水思源紀念碑」，感念當時窮困年代，教會神父送愛，關懷照顧偏鄉鄉親。

感恩彌撒後天周末上午10時30分開始，由主教浦英雄主禮，將頒發感謝狀與祝福狀，感謝地方人士及教友。其中，中埔村長游淑貞將獲頒感謝狀，另包括神父丁聲華、鐘嘉順及王淑慧等13位教友也將獲得表揚。除宗教儀式，中埔鄉地方社團與其他宗教團體將在聖堂大草坪舉辦市集活動，慶祝中埔天主堂重啟，展現地方宗教交流和諧共融精神。

天主教嘉義教區轄管嘉義縣中埔鄉天主教堂，去年7月遭百年一遇登陸布袋的丹娜絲颱風重創，屋頂遭倒伏巨大松樹壓毀，教區與教友出錢出力，結合在地社區修復，經半年多修復，後天周末上午舉辦災後重建啟用感恩活動。圖／中埔天主教堂提供
天主教嘉義教區轄管嘉義縣中埔鄉天主教堂，去年7月遭百年一遇登陸布袋的丹娜絲颱風重創，屋頂遭倒伏巨大松樹壓毀，教區與教友出錢出力，結合在地社區修復，經半年多修復，後天周末上午舉辦災後重建啟用感恩活動。圖／中埔天主教堂提供

天主教嘉義教區轄管嘉義縣中埔鄉天主教堂，去年7月遭百年一遇登陸布袋的丹娜絲颱風重創，屋頂遭倒伏巨大松樹壓毀，教區與教友出錢出力，結合在地社區修復，經半年多修復，後天周末上午舉辦災後重建啟用感恩活動。圖／中埔天主教堂提供
天主教嘉義教區轄管嘉義縣中埔鄉天主教堂，去年7月遭百年一遇登陸布袋的丹娜絲颱風重創，屋頂遭倒伏巨大松樹壓毀，教區與教友出錢出力，結合在地社區修復，經半年多修復，後天周末上午舉辦災後重建啟用感恩活動。圖／中埔天主教堂提供

天主教嘉義教區轄管嘉義縣中埔鄉天主教堂，去年7月遭百年一遇登陸布袋的丹娜絲颱風重創，屋頂遭倒伏巨大松樹壓毀，教區與教友出錢出力，結合在地社區修復，經半年多修復，後天周末上午舉辦災後重建啟用感恩活動。圖／中埔天主教堂提供
天主教嘉義教區轄管嘉義縣中埔鄉天主教堂，去年7月遭百年一遇登陸布袋的丹娜絲颱風重創，屋頂遭倒伏巨大松樹壓毀，教區與教友出錢出力，結合在地社區修復，經半年多修復，後天周末上午舉辦災後重建啟用感恩活動。圖／中埔天主教堂提供

天主教嘉義教區轄管嘉義縣中埔鄉天主教堂，去年7月遭百年一遇登陸布袋的丹娜絲颱風重創，屋頂遭倒伏巨大松樹壓毀，教區與教友出錢出力，結合在地社區修復，經半年多修復，後天周末上午舉辦災後重建啟用感恩活動。圖／中埔天主教堂提供
天主教嘉義教區轄管嘉義縣中埔鄉天主教堂，去年7月遭百年一遇登陸布袋的丹娜絲颱風重創，屋頂遭倒伏巨大松樹壓毀，教區與教友出錢出力，結合在地社區修復，經半年多修復，後天周末上午舉辦災後重建啟用感恩活動。圖／中埔天主教堂提供

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