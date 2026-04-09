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協調近200名地主！台南學甲大灣農村重劃 將添住宅、增設防洪

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
台南學甲大灣農村社區土地重劃工程昨啟動，預計明年9月完工。記者謝進盛／攝影
台南學甲大灣農村社區土地重劃工程昨啟動，預計明年9月完工。記者謝進盛／攝影

早年農村聚落路寬不足、缺乏公共設施，台南市政府已完成八處土地重劃，市長黃偉哲昨再主持學甲區南邊的大灣地區農村社區重劃動土，預計明年九月完工；學甲首屆民選鎮長楊老魯妻子李慎說，盼家鄉愈來愈好。

學甲大灣農村社區土地重劃區工程共有一九六名地主，地政局歷經十餘年溝通協調、化解歧見，去年七月獲中央核定計畫。黃偉哲昨主持動土典禮，地政局長陳淑美簡報指出，此重劃區開發面積七點三六公頃，約百分之九十四為私有地，總工程費一點四七億元，開發後可提供住宅區土地面積五點四二公頃，並取得公園兼滯洪池用地、綠地用地、社區多功能用地、道路用地，公共設施面積約一點九四公頃。

地政局表示，重劃完成後會設置六至九公尺寬道路，透過新設道路側溝排水至兩處公園兼滯洪池用地，連通成為一座滯洪池，公園則會結合周邊綠帶設置環池步道，提升當地生活機能。

八十七歲李慎是學甲首屆民選鎮長楊老魯的妻子，約兩百坪住處位於清濟宮後方，這次也參與重劃，有助社區對外更方便進出，她說「為社區好不會捨不得」，希望家鄉愈來愈好。

市府表示，一般的市地重劃須地主全部負擔，參與農地重劃的地主只要負擔百分之一經費，此案全部地主只要負擔一百多萬元，有很大誘因。另外，官田區社子農村社區也將做土地重劃，去年底私有地主同意比率已過半數，正辦理工程設計。

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