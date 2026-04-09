白沙屯媽進香報名創高！北港2校憂塞爆 申請停課遭駁回

年度宗教盛事白沙屯媽祖徒步進香報名創新高，預計十六日抵達雲林北港朝天宮，地方預估當天北港鎮恐吸引近百萬人，為此，鄰近的南陽國小與北港國中申請當日全校停課，不過縣府以學生受教權為優先，不同意，維持正常上課。

縣府教育處長邱孝文說，經開會評估，有部分家長反映當天為上班日，請假照顧孩子不便，且學生上午七時半前已到校，當時周遭人潮尚不多，放學時間也避開人潮最多時段，經多方評估後不同意停課，若家長交通接送上有困難，可向校方請假。

白沙屯媽祖徒步進香近年規模持續擴大，去年報名人數近卅三萬人，今年報名尚未截止已突破四十五萬人，屆時進香隊伍進入北港鎮，鎮內交通與公共空間承載量備受考驗，且十六日為平日，南陽國小、北港國中距離朝天宮僅約一公里，校方評估當天人車潮將對學生通學與接送安全造成影響。

北港國中校長施協志說，十五日放學後校園將開放部分空間供香客休憩，加上隔日勢必湧入人潮，恐影響家長接送動線與安全，因此與南陽國小協調同步停課，擬改於十一日補課。

不過縣府未同意兩校停課，施協志說，當天家長接送有困難，可向學校請假，並以在家線上上課因應，如果人潮過多、噪音太大，會關窗開冷氣上課因應，盡力讓影響降到最低；南陽國小表示，一切依縣府公告為主。當地居民表示，過去兩校僅曾因農曆三月十九日朝天宮媽祖遶境停課半天。