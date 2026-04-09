聽新聞
0:00 / 0:00
白沙屯媽進香報名創高！北港2校憂塞爆 申請停課遭駁回
年度宗教盛事白沙屯媽祖徒步進香報名創新高，預計十六日抵達雲林北港朝天宮，地方預估當天北港鎮恐吸引近百萬人，為此，鄰近的南陽國小與北港國中申請當日全校停課，不過縣府以學生受教權為優先，不同意，維持正常上課。
縣府教育處長邱孝文說，經開會評估，有部分家長反映當天為上班日，請假照顧孩子不便，且學生上午七時半前已到校，當時周遭人潮尚不多，放學時間也避開人潮最多時段，經多方評估後不同意停課，若家長交通接送上有困難，可向校方請假。
白沙屯媽祖徒步進香近年規模持續擴大，去年報名人數近卅三萬人，今年報名尚未截止已突破四十五萬人，屆時進香隊伍進入北港鎮，鎮內交通與公共空間承載量備受考驗，且十六日為平日，南陽國小、北港國中距離朝天宮僅約一公里，校方評估當天人車潮將對學生通學與接送安全造成影響。
北港國中校長施協志說，十五日放學後校園將開放部分空間供香客休憩，加上隔日勢必湧入人潮，恐影響家長接送動線與安全，因此與南陽國小協調同步停課，擬改於十一日補課。
不過縣府未同意兩校停課，施協志說，當天家長接送有困難，可向學校請假，並以在家線上上課因應，如果人潮過多、噪音太大，會關窗開冷氣上課因應，盡力讓影響降到最低；南陽國小表示，一切依縣府公告為主。當地居民表示，過去兩校僅曾因農曆三月十九日朝天宮媽祖遶境停課半天。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。