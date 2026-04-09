聽新聞
0:00 / 0:00

白沙屯媽進香報名創高！北港2校憂塞爆 申請停課遭駁回

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
白沙屯媽祖北港進香今年報名人潮創新高，預估將湧入百萬人潮。圖為往年盛況。圖／聯合報系資料照片
白沙屯媽祖北港進香今年報名人潮創新高，預估將湧入百萬人潮。圖為往年盛況。圖／聯合報系資料照片

年度宗教盛事白沙屯媽祖徒步進香報名創新高，預計十六日抵達雲林北港朝天宮，地方預估當天北港鎮恐吸引近百萬人，為此，鄰近的南陽國小與北港國中申請當日全校停課，不過縣府以學生受教權為優先，不同意，維持正常上課。

縣府教育處長邱孝文說，經開會評估，有部分家長反映當天為上班日，請假照顧孩子不便，且學生上午七時半前已到校，當時周遭人潮尚不多，放學時間也避開人潮最多時段，經多方評估後不同意停課，若家長交通接送上有困難，可向校方請假。

白沙屯媽祖徒步進香近年規模持續擴大，去年報名人數近卅三萬人，今年報名尚未截止已突破四十五萬人，屆時進香隊伍進入北港鎮，鎮內交通與公共空間承載量備受考驗，且十六日為平日，南陽國小、北港國中距離朝天宮僅約一公里，校方評估當天人車潮將對學生通學與接送安全造成影響。

北港國中校長施協志說，十五日放學後校園將開放部分空間供香客休憩，加上隔日勢必湧入人潮，恐影響家長接送動線與安全，因此與南陽國小協調同步停課，擬改於十一日補課。

不過縣府未同意兩校停課，施協志說，當天家長接送有困難，可向學校請假，並以在家線上上課因應，如果人潮過多、噪音太大，會關窗開冷氣上課因應，盡力讓影響降到最低；南陽國小表示，一切依縣府公告為主。當地居民表示，過去兩校僅曾因農曆三月十九日朝天宮媽祖遶境停課半天。

北港 媽祖 朝天宮 白沙屯 雲林 停課

延伸閱讀

白沙屯媽祖進香即將開始 交通部疏運勇腳交通隊完成整備

白沙屯進香估百萬人潮 北港2校擬停課遭縣府駁回

頭一遭！白沙屯媽祖進香人數創新高 這2校申請停課被駁回

雲林招生困境 小一新生4240人再創新低

相關新聞

白沙屯媽進香報名創高！北港2校憂塞爆 申請停課遭駁回

年度宗教盛事白沙屯媽祖徒步進香報名創新高，預計十六日抵達雲林北港朝天宮，地方預估當天北港鎮恐吸引近百萬人，為此，鄰近的南陽國小與北港國中申請當日全校停課，不過縣府以學生受教權為優先，不同意，維持正常上課。

協調近200名地主！台南學甲大灣農村重劃 將添住宅、增設防洪

早年農村聚落路寬不足、缺乏公共設施，台南市政府已完成八處土地重劃，市長黃偉哲昨再主持學甲區南邊的大灣地區農村社區重劃動土，預計明年九月完工；學甲首屆民選鎮長楊老魯妻子李慎說，盼家鄉愈來愈好。

營運爭議延燒後轉向 台南亞太棒球場場外招商將重新調整再公告

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場自開賽後，因營運招商、設施未完善及場外攤商營運招商等爭議，導致市府施政形象受挫，市長黃偉哲更因一句「So What」引發評論，如今，體育局針對場外攤商招商案確定「轉彎」，將重新調整後再公告招商。

賴清德總統周五永康揭匾 武龍宮將送1688枚紀念幣結緣

台南市永康區凌霄寶殿天公廟武龍宮今宣布10日下午將舉行揭匾儀式，邀請賴清德總統主持「保境佑民」揭匾儀式，廟方也準備1688枚紀念幣與信眾結緣。

荷蘭湛藍設計獎揭曉 崑山科大視傳系奪3金8銀1銅

2026年荷蘭湛藍國際設計獎（Indigo Design Award）獲獎名單揭曉，崑山科技大學視覺傳達設計系，一舉奪下3金、8銀、1銅。學校雀躍說，除展現台灣新生代設計師接軌國際趨勢強大競爭力。

美味上桌台南綠蘆筍上市 周六、日東區假日農市辦推廣活動

進入台南綠蘆筍產期，為推廣在地食材美味，台南市政府農業局日來輔導各農會行銷，11、12日與將軍區農會在東區假日農市舉辦綠蘆筍推廣活動，邀請消費者來選購最新鮮的當令綠蘆筍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。