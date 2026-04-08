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永續碳權會議發表「台南宣言」 展現台灣淨零實力

中央社／ 台南8日電

「永續碳權里山里海地景對抗氣候變遷」國際會議，今天起一連2天在國立成功大學登場，會中同時發表「台南宣言」，向世界展現台灣在淨零減碳領域具備全球實力。

成功大學今天發布新聞稿指出，「台南宣言」（Tainan Chapter）由聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、聯合國開發計劃署（UNDP）等國際組織官方代表和台灣學界共同發表，也支持合作「里山權杖計畫」，以接軌國際環境政策。

成大說明，「台南宣言」是自願性全球框架，致力於碳權與社會生態生產地景守護轉型為高誠信經濟系統；該宣言具備國際視野，更是對聯合國「生物多樣性框架」（KMGBF）與UNFCCC全球適應目標的深度回應。

此外，成大表示，「台南宣言」核心價值在於融合台灣由海洋到高山特色，將抽象氣候政策，轉化為具備「垂直濕地」韌性的實踐藍圖；從「排放權」轉向「互惠契約」，藉由不同於傳統碳匯的補償邏輯，提出「生物文化紅利」，主張碳匯穩定根植於社區的社會經濟健康，契合聯合國倡導的社會公平正義。

「台南宣言」也連結台灣社會發展四大核心方針，對接聯合國組織合作及對齊國際環境政策；透過和世界各國地方政府合作，落實參與國家自主貢獻減碳目標；結合碳市場機制，確保收益回流至原住民和在地社群；導入AI和衛星觀測技術，將台灣經驗轉化為全球抗暖化戰力，主動重構未來。

成大表示，「台南宣言」象徵碳權從單純「排放許可」，進化為「地景守護的互惠契約」，台灣獨特地理優勢與社群參與，提供可規模化的「台灣模式」，成為全球再生藍圖。

聯合國 成大 碳權

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