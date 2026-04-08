亞太球場外設攤惹議 南市府預定4月下旬重新招標

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場外攤商招商引發爭議，市府今天公告廢止原標案，預定4月下旬重新招標，營運時間將從統一獅隊上半年賽季延長至全年賽季。

台南亞太國際棒球訓練中心3月29日發生成棒主球場職棒開幕賽球迷掌摑工讀生事件，4月2日又因場外攤商招商（招商時間4月2日至8日）惹議，南市府體育局長陳良乾公開致歉，台南市長黃偉哲也坦承說，執行過程不夠細膩。

體育局告訴中央社記者，經綜合評估賽事安排、場域整體營運需求及相關實務運作情形後，認定原規劃場外攤商招商僅涵蓋上半年賽季，未完整對應全年賽季，今天公告廢標，招商營運期間將調整至全年賽季，也就是涵蓋統一獅隊至今年9月正規賽時間。

體育局說明，此次調整基於整體營運規劃，並非針對個別廠商，因涉及招標條件重要變更，將依「政府採購法」第48條第1項規定辦理廢標，並於完備標案內容後，重新上網公告，但目前標案內容尚未完備。