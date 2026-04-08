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營運爭議延燒後轉向 台南亞太棒球場場外招商將重新調整再公告
台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場自開賽後，因營運招商、設施未完善及場外攤商營運招商等爭議，導致市府施政形象受挫，市長黃偉哲更因一句「So What」引發評論，如今，體育局針對場外攤商招商案確定「轉彎」，將重新調整後再公告招商。
體育局今表示，針對亞太棒訓中心場外攤商招商案，經重新檢視賽事安排與場域整體營運需求後，認為原先規畫僅涵蓋上半年賽事，未能完整對應全年賽季節奏，整體營運仍有優化空間，將撤回原先攤商招標案重新調整。
體育局指出，亞太棒球場為職業棒球重要賽事場域，為提升場域經營的連續性與服務品質，並提供球迷更穩定且完善的觀賽與消費體驗，決定將原招商營運期間由半年延長為涵蓋全年賽季，藉此強化整體營運穩定度與服務一致性。
體育局說明，此次調整基於整體規畫考量，並非針對個別廠商因素，但因涉及招標條件重大變更，為確保程序公平並保障所有潛在投標廠商權益，將依「政府採購法」第48條第1項規定辦理廢標，待相關標案內容檢討完備後，將盡速重新公告招商。
體育局強調，未來將持續以球迷需求為核心，滾動檢討場域營運機制，優化服務品質，打造更完整的觀賽環境，提升整體賽事體驗與場館營運效益。
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