賴清德總統周五永康揭匾 武龍宮將送1688枚紀念幣結緣

台南市永康區凌霄寶殿天公廟武龍宮今宣布10日下午將舉行揭匾儀式，邀請賴清德總統主持「保境佑民」揭匾儀式，廟方也準備1688枚紀念幣與信眾結緣。

武龍宮今下午開記者會，主委王大明宣布上述訊息，他表示，2016年0206地震造成永康維冠大樓倒塌，廟方提供空間供救災使用，當時擔任台南市長的賴清德天天到場指揮救災。歷經多年，原址已重建為「出雲居」，象徵城市從災難中重生，持續邁向嶄新未來。

這次以總統身分蒞臨武龍宮，贈送匾額題字「保境佑民」，象徵神威護佑地方、庇佑百姓安居樂業，格外有意義。

王大明說明，周五當天賴清德總統將先參加祈福大典，再為「保境佑民」揭匾，打破傳統僅主委與貴賓參與方式，廟方更準備2條長彩帶，將從正殿延伸至總統下車處，讓民眾也能和總統一同揭匾，象徵人民與總統同心協力。

王大明說，現場將發放限量1688枚紀念幣給現場參與的民眾，由凌霄寶殿武龍宮玄武上帝加持、高功大法師禮法，每人1份，傳遞平安與祝福。