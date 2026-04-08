快訊

不斷更新／四局上徐若熙再對決林安可 被擊出一壘安打未失分

市場振奮！美伊點頭同意停火 BBC揪3問題未解：須保持謹慎

直播／中石化17：30舉行重大訊息說明會 總座將說明董事會決議

聽新聞
0:00 / 0:00

美味上桌台南綠蘆筍上市 周六、日東區假日農市辦推廣活動

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
進入台南綠蘆筍產期，台南市政府農業局11、12日將與將軍區農會在東區假日農市舉辦綠蘆筍推廣活動，邀請消費者來選購最新鮮的當令綠蘆筍。記者謝進盛／翻攝
進入台南綠蘆筍產期，台南市政府農業局11、12日將與將軍區農會在東區假日農市舉辦綠蘆筍推廣活動，邀請消費者來選購最新鮮的當令綠蘆筍。記者謝進盛／翻攝

進入台南綠蘆筍產期，為推廣在地食材美味，台南市政府農業局日來輔導各農會行銷，11、12日與將軍區農會在東區假日農市舉辦綠蘆筍推廣活動，邀請消費者來選購最新鮮的當令綠蘆筍。

台南市政府農業局說，南市為全台第二大蘆筍產區，每年3至6月為綠蘆筍盛產期，主要集中西港、將軍區，今年將軍區蘆筍種植面積約40公頃，年產量約為250公噸，維持穩定生產規模。

在農民細心栽培下，今年綠蘆筍品質清脆鮮甜，深受市場喜愛。透過設施栽培與栽種技術提升，即使面對氣候變化，仍能穩定供應優質蘆筍。

農業局長李芳林表示，綠蘆筍擁有風味清爽、脆甜，以及纖維細緻的特點，可做成許多不同的料理，可以為主食，也能作為春季在地食材的翠綠點綴，相當受到消費者喜愛。

將軍區農會總幹事林彥良指出，農會推動品牌「紅將軍綠蘆筍」，結合生產追溯制度與品質管理，本月11、12日將在東區假日農市舉辦綠蘆筍推廣活動，除了「紅將軍綠蘆筍」伴手禮可供選購外，還有結合親子體驗與食農教育，讓民眾在動手做的過程中認識食材來源。

進入台南綠蘆筍產期，台南市政府農業局11、12日將與將軍區農會在東區假日農市舉辦綠蘆筍推廣活動，邀請消費者來選購最新鮮的當令綠蘆筍。記者謝進盛／翻攝
進入台南綠蘆筍產期，台南市政府農業局11、12日將與將軍區農會在東區假日農市舉辦綠蘆筍推廣活動，邀請消費者來選購最新鮮的當令綠蘆筍。記者謝進盛／翻攝

進入台南綠蘆筍產期，台南市政府農業局11、12日將與將軍區農會在東區假日農市舉辦綠蘆筍推廣活動，邀請消費者來選購最新鮮的當令綠蘆筍。記者謝進盛／翻攝
進入台南綠蘆筍產期，台南市政府農業局11、12日將與將軍區農會在東區假日農市舉辦綠蘆筍推廣活動，邀請消費者來選購最新鮮的當令綠蘆筍。記者謝進盛／翻攝

進入台南綠蘆筍產期，台南市政府農業局11、12日將與將軍區農會在東區假日農市舉辦綠蘆筍推廣活動，邀請消費者來選購最新鮮的當令綠蘆筍。記者謝進盛／翻攝
進入台南綠蘆筍產期，台南市政府農業局11、12日將與將軍區農會在東區假日農市舉辦綠蘆筍推廣活動，邀請消費者來選購最新鮮的當令綠蘆筍。記者謝進盛／翻攝

台南 農會

延伸閱讀

高雄全明星水果節4月8日登場 多款春季水果上架賣場

台南兒童節營養午餐變身美食派對！ 披薩、漢堡、珍奶上桌

「昨天還在樹上」的鮮甜滋味 來自阿里山的現摘藍莓

相關新聞

賴清德總統周五永康揭匾 武龍宮將送1688枚紀念幣結緣

台南市永康區凌霄寶殿天公廟武龍宮今宣布10日下午將舉行揭匾儀式，邀請賴清德總統主持「保境佑民」揭匾儀式，廟方也準備1688枚紀念幣與信眾結緣。

荷蘭湛藍設計獎揭曉 崑山科大視傳系奪3金8銀1銅

2026年荷蘭湛藍國際設計獎（Indigo Design Award）獲獎名單揭曉，崑山科技大學視覺傳達設計系，一舉奪下3金、8銀、1銅。學校雀躍說，除展現台灣新生代設計師接軌國際趨勢強大競爭力。

美味上桌台南綠蘆筍上市 周六、日東區假日農市辦推廣活動

進入台南綠蘆筍產期，為推廣在地食材美味，台南市政府農業局日來輔導各農會行銷，11、12日與將軍區農會在東區假日農市舉辦綠蘆筍推廣活動，邀請消費者來選購最新鮮的當令綠蘆筍。

甘霖解旱螢光再現！雲林復育棲地有成 螢火蟲季浪漫登場

今年初乾旱少雨，一度影響雲林山區農作與生態環境，地方憂心恐衝擊螢火蟲繁殖。不過近期連日降雨挹注水源，古坑山區已陸續出現零星螢火蟲蹤影。雲林縣政府今宣布，4月至6月推出螢火蟲季活動，結合生態復育、環境教育與觀光旅遊，規畫16條賞螢遊程與多元體驗，邀民眾走進自然、感受微光之美。

風廊串聯公園道…嘉市西區大發展成果展登場 打造宜居韌性城市

嘉義市府在嘉義之心城市願景館舉辦「預見嘉義 宜居好生活」2026西區大發展成果展，以「歷史回顧」、「國內外案例」及「未來願景」三大主軸，帶領市民認識鐵路西側從田園城市，逐步邁向宜居、韌性城市發展脈絡。市長黃敏惠上午出席成果展表示，西區近年發展成果明顯，高鐵聯外輕軌是重中之重...

創造雙贏 學甲大灣農村社區土地重畫工程今啟動

台南學甲區大灣農村社區土地重劃區工程，今上午舉行動土典禮，預計明年9月完工，完成開發後除社區道路變寬，還可提供住宅區土地，社區公園兼滯洪池、社區活動中心用地，地方可望創造雙贏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。