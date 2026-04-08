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嘉基跨科團隊救治腹裂新生兒 助年輕夫妻守護2000分之1生命奇蹟

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
梁姓夫妻抱著健康成長的孩子，對醫護團隊深表謝意。記者李宗祐／攝影
梁姓夫妻抱著健康成長的孩子，對醫護團隊深表謝意。記者李宗祐／攝影

嘉義基督教醫院今天分享一名腹裂寶寶歷經跨科接力照護，最終平安出院的感人歷程。梁姓產婦表示，當初得知狀況時真的很難過，回家哭了一整晚，但因為相信醫師能給予幫助，決定與丈夫勇敢生下來。嘉基副院長楊正三表示，在低生育率時代，應珍惜每個生命，即便面對2000名新生兒中僅出現1名的挑戰，只要醫療與家庭攜手，就能為生命創造可能。

腹裂是一種發生率約2000至4000分之1的先天性腹壁缺損疾病，腸道未被腹膜包覆而直接暴露於羊水中，出生時常呈現水腫發炎。23歲梁姓產婦於懷孕29周時轉診至嘉基，經婦產部主任王培中透過高層次超音波確診。王培中表示，此異常最早在12周即可發現，家長常因擔憂而考慮終止妊娠，但梁姓夫妻選擇守護孩子，團隊也隨即擬定生產與手術計畫。

寶寶出生後，團隊立即以無菌袋包覆腸道並穩定徵象。小兒外科主任張志洋表示，腹裂寶寶極易流失體液與失溫，團隊採取「階段性復位」策略，先以無菌腸袋覆蓋，透過重力每日逐步將腸道回納腹腔。出生第11天，寶寶腸道全數回納並完成腹壁縫合手術。

兒童醫學部副部主任黃琳淇表示，寶寶初期在加護病房仰賴靜脈營養，經醫療團隊24小時守護與精準微調藥量，腸道功能逐漸甦醒，最終順利進食。

目前擔任家管的梁姓產婦與從事工程業的丈夫，看著健康成長的孩子，對醫護團隊深表謝意。

醫學研究顯示，腹裂寶寶若無嚴重併發症，存活率超過95%，院方呼籲父母面對診斷不需孤單承擔，只要有專業團隊陪伴，就有機會迎向希望。

兒童醫學部副部主任黃琳淇醫師說明照護過程。記者李宗祐／攝影
兒童醫學部副部主任黃琳淇醫師說明照護過程。記者李宗祐／攝影

嘉義基督教醫院今天分享一名腹裂寶寶歷經跨科接力照護，最終平安出院的感人歷程。記者李宗祐／攝影
嘉義基督教醫院今天分享一名腹裂寶寶歷經跨科接力照護，最終平安出院的感人歷程。記者李宗祐／攝影

嘉義基督教醫院今天分享一名腹裂寶寶歷經跨科接力照護，最終平安出院的感人歷程。記者李宗祐／攝影
嘉義基督教醫院今天分享一名腹裂寶寶歷經跨科接力照護，最終平安出院的感人歷程。記者李宗祐／攝影

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