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創造雙贏 學甲大灣農村社區土地重畫工程今啟動

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南學甲大灣農村社區土地重畫工程今啟動，預計明年9月完工。記者謝進盛／攝影
台南學甲大灣農村社區土地重畫工程今啟動，預計明年9月完工。記者謝進盛／攝影

台南學甲區大灣農村社區土地重劃區工程，今上午舉行動土典禮，預計明年9月完工，完成開發後除社區道路變寬，還可提供住宅區土地，社區公園兼滯洪池、社區活動中心用地，地方可望創造雙贏。

台南市長黃偉哲帶領學甲區長張明寶、市議員方一峰、蔡秋蘭、謝舒凡、蔡蘇秋金等人出席動土儀式，黃偉哲表示，學甲區大灣農村社區土地重劃區，是南市第二個灣農村社區土地重劃區，農村社區土地重劃與農地重劃不同，主要透過地籍整理，將土地共同持有、權屬不清與畸零不整等情形，予以適當土地分配，並藉由道路重劃與街廓調整，以解決共有土地交錯紊亂、經界不明、巷道曲折狹窄等農村地區建設根本問題。

地政局張陳淑美簡報時表示，本重劃區開發面積為7.36公頃，約%94土地為私有地，公有地僅約6成，總工程費用1.47億元，開發後可提供住宅區土地面積5.42公頃，取得公園兼滯洪池場用地、綠地用地、社區多功能用地及道路用地等公共設施用地面積約1.94公頃，工程預計明年9月完工。

她感性的說，歷經10餘年來不厭其煩溝通化解歧見，終於見證這一刻，未來也會帶動地方整體雙贏。

地政局表示，本重劃工程計有整地道路工程、出流管制排水工程、照明工程、交通工程、景觀綠化工程、雜項工程等六大項，重劃區整地後施設6至9公尺寬道路，總長度為2168公尺，並透過新設道路側溝排水至2 處公兼滯用地，利用過路雙孔箱涵連通成為1座滯洪池，公園採多目標使用，結合周邊綠帶設置環池步道，兼具遊憩功能，公園兼滯洪池用地面積為2933平方公尺。

另外滯洪池公園與重劃區北邊與東邊的大灣小排二水景串接至大灣清濟宮、成為重劃區主要景觀特色。重劃作業整理區內土地適切分配及完善公共設施，具有提升當地生活機能及地區發展成效。

87歲老婦人李慎是學甲首屆民選鎮長楊老魯妻子，約200坪住處位於當地清濟宮後方，重劃與否不影響出入，這次也大方參與，讓社區對外更方便進出，她說「為社區好」，不會捨不得，希望家鄉越來越好。

台南學甲大灣農村社區土地重畫工程今啟動，預計明年9月完工，圖為重劃區位置圖。記者謝進盛／攝影
台南學甲大灣農村社區土地重畫工程今啟動，預計明年9月完工，圖為重劃區位置圖。記者謝進盛／攝影

台南學甲大灣農村社區土地重畫工程今啟動，預計明年9月完工。記者謝進盛／攝影
台南學甲大灣農村社區土地重畫工程今啟動，預計明年9月完工。記者謝進盛／攝影

台南學甲大灣農村社區土地重畫工程今啟動，預計明年9月完工。記者謝進盛／攝影
台南學甲大灣農村社區土地重畫工程今啟動，預計明年9月完工。記者謝進盛／攝影

台南 農地 重劃區 黃偉哲

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