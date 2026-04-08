嘉市府北棟大樓未動工交通黑暗效應浮現 名醫宋思權診所搬遷新址

嘉義市府推動「市民中心北棟大樓新建統包工程」，歷經20多年規畫、多次招標流標，去年5月9日決標，元月舉行開工典禮，4年施工期長，大量工程車輛進出，衝擊周邊交通，還未動工，市府斜對面的知名神經內科醫師宋思權診所，決定告別33年的舊診所，下周一搬遷新診所，打造藝術診療友善溫馨空間。

宋思權診所遷往嘉義後火車站中興路「嘉興采邑」大樓，13日重新開幕。對老病患而言，這不只是診所換地址，更像記憶告別。宋思權日前在舊址最後一天看診，湧入190名老病患，不少人專程回來備藥、打招呼，為33年診所歲月留下最後身影。他形容，診間每個角落都承載著患者與家屬的故事，熟悉面孔一一出現，讓他內心充滿不捨。

宋思權是2018年「台灣醫療奉獻獎」得主，診所長年深耕當地，累積大量忠實患者。他坦言，若非北棟大樓新建帶來長期交通衝擊，加上多年來租金上漲、停車問題難解，人生不會再一次做出重大轉彎。巧合的是，新診所大樓7樓，正是宋思權10多年前曾居住、歷經921大地震的地方，是他行醫起點。

如今重回這棟大樓開業，1樓門面過去曾由土地銀行與房仲業者長期承租，如今再度為他敞開。他期待，隨著鐵路高架化與北港路開發，後火車站能發展成如同台北承德路般重要廊道，為後站注入新動能。

宋思權曾任職林綜合醫院，開業後以醫術精湛、服務細膩獲患者信任。除醫療本業，他長期投入公益，曾任西區扶輪社社長與國川美妙教育事務基金會董事長，積極推動CPR與AE急救教育，民國100年率先捐贈嘉義火車站首台AED，使嘉市106年達到223台、密度全台第一。隨著市府北棟大樓即將動工，對周邊交通、商業與醫療動線影響，才正要開始。宋思權診所搬遷，被視為工程啟動前第一波「外溢效應」，讓外界關注重大公共建設，將如何重塑嘉市中心生活樣貌。

嘉義市府推動「市民中心北棟大樓新建統包工程」，元月舉行開工典禮，4年施工期長，大量工程車輛進出，衝擊周邊交通，還未動工，市府斜對面的知名神經內科醫師宋思權診所，決定告別33年的舊診所，下周一搬遷新診所，打造藝術診療友善溫馨空間。圖／宋思權提供