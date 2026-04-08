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森林廢材變黃金 嘉義林保分署攜手在地生技推紅檜牛樟精油香氛新品

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
農業部林業及自然保育署嘉義分署與大醫生技公司，上午在嘉義市檜意森活村，舉辦「林下良品X大醫生林」紅檜及牛樟精油香氛聯名新品發表會，推出阿里山紅檜精油、牛樟精油及精油噴霧等4款新品，嘉義分署長李定忠（左）與大醫生技創辦人謝豐裕（右）在紀念木板簽名，象徵合作協議。記者魯永明／攝影
農業部林業及自然保育署嘉義分署與大醫生技公司，上午在嘉義市檜意森活村，舉辦「林下良品X大醫生林」紅檜及牛樟精油香氛聯名新品發表會，推出阿里山紅檜精油、牛樟精油及精油噴霧等4款新品，嘉義分署長李定忠（左）與大醫生技創辦人謝豐裕（右）在紀念木板簽名，象徵合作協議。記者魯永明／攝影

農業部林業及自然保育署嘉義分署與大醫生技公司，上午在嘉義市檜意森活村，舉辦「林下良品X大醫生林」紅檜及牛樟精油香氛聯名新品發表會，推出阿里山紅檜精油、牛樟精油及精油噴霧等4款新品，展現林業循環利用與綠色經濟發展成果。嘉義分署長李定忠與大醫生技創辦人謝豐裕，在來賓見證下在紀念木板簽名，象徵合作協議。

林保署嘉義分署位於奮起湖林業循環利用場域，長期利用阿里山地區伐採後枝梢殘材、風倒木及危險木等剩餘材料，透過蒸餾技術萃取紅檜與牛樟精油，落實森林資源「全材利用」理念，讓原本可能被棄置的林木廢材，轉化為高附加價值產品。聯名合作，由嘉義分署提供紅檜與牛樟精油原料，大醫生技負責產品

研發、設計及市場行銷，相關費用全由企業投入。業者長期投入森林復育，已認養9處造林地，累積種植超過1萬6120棵樹木，持續響應2050淨零碳排政策。

聯名系列以「香續山林，森生不息」為主題，推出4款產品，包括阿里山紅檜精油10ml、阿里山牛樟精油10ml、紅檜精油噴霧100ml及牛樟精油噴霧100ml，主打100%天然萃取，並通過SGS品質檢驗。部分產品盈餘將作為植樹基金，讓消費者透過購買與使用，直接參與森林保育。

李定忠指出，奮起湖林業循環利用場域已取得FSCR驗證，已成為林業剩餘資材高值化的重要示範基地，確保木材來源合法且符合永續原則，建立從原料取得、精油萃取到產品開發完整循環鏈，兼顧森林保育與產業發展，未來將持續深化場域功能，推動更多跨域合作，擴大林業多元價值，打造兼顧生態保育、地方發展與產業創新的綠色典範。

李定忠說，紅檜與台灣扁柏都是台灣珍貴樹種，具有獨特香氣，精油噴霧除能淨化空氣、帶來紓壓效果外，也具有天然驅蚊特性，適合都市民眾在日常生活中使用，將森林氣息帶入居家空間。謝豐裕說，現代人生活壓力大，希望透過紅檜、牛樟與扁柏等台灣特有植物，將森林氛圍濃縮進一瓶精油噴霧中，不只是販售產品，更是傳遞一種生活美學與永續理念。產品發表會，來賓親身體驗噴霧的香氣。受試者表示，味道非常自然清爽、帶有沈穩木質調，噴灑在手部後感覺相當舒服，完全沒有人工香精的刺鼻感。

農業部林業及自然保育署嘉義分署與大醫生技公司，上午在嘉義市檜意森活村，舉辦「林下良品X大醫生林」紅檜及牛樟精油香氛聯名新品發表會，推出阿里山紅檜精油、牛樟精油及精油噴霧等4款新品。記者魯永明／攝影
農業部林業及自然保育署嘉義分署與大醫生技公司，上午在嘉義市檜意森活村，舉辦「林下良品X大醫生林」紅檜及牛樟精油香氛聯名新品發表會，推出阿里山紅檜精油、牛樟精油及精油噴霧等4款新品。記者魯永明／攝影

農業部林業及自然保育署嘉義分署與大醫生技公司，上午在嘉義市檜意森活村，舉辦「林下良品X大醫生林」紅檜及牛樟精油香氛聯名新品發表會，推出阿里山紅檜精油、牛樟精油及精油噴霧等4款新品。記者魯永明／攝影
農業部林業及自然保育署嘉義分署與大醫生技公司，上午在嘉義市檜意森活村，舉辦「林下良品X大醫生林」紅檜及牛樟精油香氛聯名新品發表會，推出阿里山紅檜精油、牛樟精油及精油噴霧等4款新品。記者魯永明／攝影

農業部林業及自然保育署嘉義分署與大醫生技公司，上午在嘉義市檜意森活村，舉辦「林下良品X大醫生林」紅檜及牛樟精油香氛聯名新品發表會，推出阿里山紅檜精油、牛樟精油及精油噴霧等4款新品，嘉義分署長李定忠與大醫生技創辦人謝豐裕在紀念木板簽名，象徵合作協議。記者魯永明／攝影
農業部林業及自然保育署嘉義分署與大醫生技公司，上午在嘉義市檜意森活村，舉辦「林下良品X大醫生林」紅檜及牛樟精油香氛聯名新品發表會，推出阿里山紅檜精油、牛樟精油及精油噴霧等4款新品，嘉義分署長李定忠與大醫生技創辦人謝豐裕在紀念木板簽名，象徵合作協議。記者魯永明／攝影

阿里山 奮起湖 嘉義

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