台南文化新據點 三二一巷10月開幕

台南北區日式建築群「三二一巷藝術聚落」緊鄰台南火車站，歷經三年古蹟修復與景觀工程，前年曾短暫開放作為台灣文博會展場之一，活動結束後隨即關閉，不少市民期待延續觀光熱度；文化局表示，已完成委外招商，預計下半年重新對外營運。

三二一巷藝術聚落前身為日治時期日軍步兵第二聯隊官舍群，位處市中心、交通便利，具備發展觀光的先天優勢，過去曾引進藝術家進駐及小型展演活動，逐步活化空間，成為台南重要的新創藝術平台，也有「都市桃花源」之稱。

該處二○○三年列為市定古蹟，市府二○二○年啟動修復工程，至二○二四年完成日式宿舍古蹟區與周邊景觀整建，並配合台灣文博會、台灣設計展及台南藝術節期間限定開放，讓民眾得以一窺整建後的新風貌。

文化局表示，隨著硬體修復完成及園區定位轉型，文博會結束後隨即暫停開放，去年辦理公開招商，最終由旅宿業者「承億文旅」取得九年營運權，未來將延續部分住宿機能，並結合園區特色，規畫藝文展演與導覽活動，為歷史建築注入新生命。

文化局也指出，園區預計在十月開幕，委外範圍涵蓋部分古蹟建物及新建南、北館，另包含廣場草地、園區道路及公共藝術空間；在台南日式宿舍與眷村文化資源豐富的背景下，「三二一巷藝術聚落」未來將結合藝術與旅宿，透過課程、展覽與綠地休憩等多元形式，發展複合式藝文品牌，打造城市中的文化新據點。