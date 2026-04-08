修復延宕 永康飛雁新村 拚7月招商

古都台南有許多早年眷村園區，近年來紛紛活化轉型觀光，其中永康區一九四三年興建的軍事建築物「原永康飛行場無線羅針所」，二戰結束後轉為空軍眷村飛雁新村，位於奇美醫院旁鬧區，市府啟動修復原預計去年完工，依舊鐵皮圍住，地方期盼早日開放。

文化局回應，「原永康飛行場無線羅針所」歷史建築修復及景觀工程，因開挖作業配合六甲頂遺址文化層考古監看記錄及搶救作業、地方爭取追加遊憩設施、風災搶救等因素致工期展延，目前預定進度達百分之七十三・六九，實際進度已百分之七十三・七四，進度尚未落後，將積極協調廠商盡力趕工。

原永康飛行場無線羅針所為日治時期興建的軍事設施，具高度防禦功能，牆體厚達約八十公分、頂板達一二○公分，並設有防爆門窗，外觀則刻意仿民宅樣式，搭配周邊密植樹木進行隱蔽，展現戰時建築特色。

二戰後基地周邊陸續興建飛雁新村，作為空軍軍官眷舍使用，昔日不少將官居住於此，被稱「滿地星星」。

南市府在二○○九年公告「永康飛雁新村傳原通訊所」為歷史建築，該址鄰近奇美醫院、大橋車站、台南市立圖書館新總館等，二○二一年起辦理修復工程，原預計去年完工，地方期盼成為新的文化打卡景點，然而修復工程似乎延宕。

市議員朱正軒說，飛雁新村修復後核心在於「社區縫合」，希望後續交由單一個單位統籌營運，完整呈現文化園區的風貌，同時連結鄰近的奇美醫院、甲頂社區、南台科大，進行整體文化融合，以扭轉過去永康被視為文化沙漠的印象，未來的招商營運也要思考如何服務當地居民。

文化局表示，飛雁新村基地面積約二・六公頃，園區不僅承載深厚的軍事歷史脈絡，更擁有大橋地區難得的大型綠地，具備極高的文創開發與社區遊憩價值，為活化園區空間，將採取「環境整備與眷舍招商優化並行」策略，預計七月可開放讓有興趣廠商申請進場現勘評估，期待與民間攜手共創融合歷史、藝文與休閒的新生活場域。