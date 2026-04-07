瓦斯桶用太久要收容器使用費? 南市消：未滿1年不能收費、超收可申訴

台南市消防局近期接獲多位市民反映，瓦斯行違反「家用液化石油氣供氣定型化契約應記載及不得記載事項」，向消費者收取長期使用容器費未依規定收費，例如消費使用未滿1年即收取使用費200元，或是有超收情形，均屬不當收費，民眾可注意「容器使用費」相關規定。

消防局指出，只有同1桶瓦斯使用時間超過1年才會收取容器使用費，使用時間1到2年最高收取200元，2年以上不超過400元，超過這個價錢就算超收；未滿1年也不能收費，有收費也屬於超收，消防局將加強向瓦斯行及民眾宣導，以保障市民消費權益。

消防局提醒，向瓦斯行購買液化石油氣時，應簽訂「家用液化石油氣供氣定型化契約」，透過契約明確規範雙方權利義務，保障市民使用桶裝瓦斯安全與消費權益，才能有效降低消費爭議發生。

消防局表示，據過往統計分析，瓦斯消費糾紛多集中於瓦斯桶保證金退還、容器使用費收取及費用不透明等問題；依據瓦斯定型化契約內規範，瓦斯桶保證金於契約終止時可返還，如民眾遇有瓦斯消費爭議，可撥打消費者保護專線1950，或向消費者服務中心提出申訴，以維護自身權益。

消防局長楊宗林提醒市民注意「容器使用費」相關規定，依應記載及不得記載內容，當同1瓦斯桶使用時間超過1年返還時，業者得酌收容器使用費，且不得超過200元；超過2年者，不得超過400元；民眾應留意使用時間及收費標準，如遇未滿1年即收費或超收情形，均屬不當收費。

市長黃偉哲強調，平時應注意瓦斯軟管是否老化、使用環境應保持通風，並落實「人離火熄」原則，以降低事故風險。另外消防局會持續加強向民眾及瓦斯行業者宣導定型化契約相關規定，以維護市民用氣安全與權益。