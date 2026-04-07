南市鹽水圖書館耐震補強閉館 暫遷往月港活動中心

台南市鹽水區圖書館因辦理耐震補強工程，上月底全面暫停開放，預計閉館至今年10月4日止，公所也自明（8）日起起於鹽水月港里活動中心設置臨時服務據點，持續服務在地居民。

鹽水公所說，臨時服務據點設於月港里活動中心（鹽水區中山路3巷15號），開放時間為周二至周五上午8時至下午5時30分，周六及周日上午8時至下午5時。據點提供預約書領取、借還書、續借及辦證等服務，民眾如有借書需求，可多加利用館藏預約服務，提升借閱便利性。

此外，臨時據點亦設置報紙、期刊區、新書展示區及布可星球專區，提供民眾現場閱覽使用，並將持續辦理多元閱讀推廣活動，讓閱讀服務及活動不中斷。

鹽水區長陳文琪說，本次耐震補強工程係為提升圖書館建築安全，提供民眾更安心、舒適的閱讀環境，施工期間雖暫停原館舍開放，但仍積極規劃替代方案，確保民眾借閱權益不受影響。