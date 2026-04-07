台南建設動能旺…建照及雜項核發六都第一 評估導入AI審查

南市精進建造執照及雜項執照核發流程，行政效能持續提升，內政部辦理「114年度建造執照與雜項執照相關管理業務推動情形考核」獲「特優獎」，市長黃偉哲今天在市政會議肯定工務局的努力成果，並勉勵持續以公開透明為原則，精進核發效率與作業品質。

黃偉哲指出，2024年台南市建造及雜項執照核發量達4208件，較2023年增加，且核發量居六都第一。他認為，這樣的數量反映台南整體開發動能與建設需求持續成長。他強調，面對案件量提升，市府將持續精進審查流程，包括評估導入AI等工具，提升審查效率與精準度。

工務局說明，建造執照主要用於建築物新建、增建或改建，雜項執照則適用於圍牆、水塔、擋土設施及招牌等附屬工程，兩者均須依法申請，以確保符合建蔽率及容積率等規範。

工務局也提到，為降低「營建剩餘土石方全流向」管理新制對營建產業的影響，市府針對2023年1月1日至今2026年12月31日期間領有建造執照及雜項執照的工程，在原有延長2年基礎上，再額外增加建築期限2年，合計增加4年，降低產業壓力並維持工程推動彈性。